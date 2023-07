Starnberger Burghofsingen: Südtiroler Flair und zu wenig Stühle

Volksmusik im Schloss

Seit 50 Jahren gibt es das Burghofsingen im Innenhof des Starnberger Schlosses. Heuer war es ein Volksmusik-Abend auf einer Alm im Herzen.

Starnberg – Wenn dem Auftritt im stimmungsvollen Starnberger Schloss-Innenhof seltenermaßen weder Regeln noch Regen im Weg sind, sind die Fans der alpenländischen Weisen elektrisiert fürs Burghofsingen. So zu erleben am Freitag, als sogar noch Stühle herbeigeschafft werden mussten. Für die 130 Besucher ergab sich ein Abend voller Klangschönheit, und dazu mit Südtiroler Flair.

Für diesen Anstrich sorgte die Pustertaler Volksmusik-Koryphäe Georg Oberhöller. Der mit eigenen Kompositionen weithin beachtete „Sepp“ Oberhöller war mit zwei Formationen am Start: Stimmlich im Quartett der „Kaseralmsänger“ sowie instrumental als Trio. Beide Besetzungen trugen in sich bereits ein Maximum an stilistischer Breite, denn im Gesang bezauberte perfekte Stimmdifferenzierung inklusive fein schwebender Jodler, während mit der „Familienmusik Oberhöller“ durch das doppelt besetzte Balginstrument – Akkordeon und extrige Ziach – eine einmalige Frische einher ging.

Meist in der Rolle als Einspieler der „Gsatzl“, sorgte die „Starnberger Klarinettenmusik“ für Schwung. Rund um Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger am Akkordeon hatte die Gruppe mit gedoppelter Klarinette, Kontrabass und Gitarre alle Elemente, die eine Tanzlmusik braucht. Dabei gelangen auch antreibende Juchzer in den Klarinetten, wie etwa im „Pustertal-Boarischen“. Genauso waren aber auch luftige Passagen, lyrische Momente und Handshakes zum Walzer dabei. Damit war die Formation schon mal ein Gute-Laune-Bringer.

„Starnberger Fischerbuam“ mit Kultstatus

Noch mehr galt dies für die „Starnberger Fischerbuam“, die Kultstatus erreicht haben. Denn nicht nur sind die fünf von Ziach und Gitarre begleiteten Stimmen wunderbar fest und eine runde Sache zum Anhören, auch die Auswahl von mal hinterkünftigen, mal rundheraus frechen Texten ist sowohl Spaß-, als auch Suchtfaktor.

Oft wurde im Publikum sogar leicht gelacht, als etwa in der Anrufung verschiedener Heiliger der Sankt Georg mit einer kuriosen Bitte um seinen Speerwurf konfrontiert wurde: „I hab an Drachen in meim Haus, der heizt mir kräftig ei.“ Selbstbewusst ging’s durch das Lied vom Showdown zwischen Jäger und Fischer, aber daneben wurde auch sensibel interpretiert: „Is ma der Weg net zu weit“ endete mit einem tiefen, zart-gedehnten Jodler in vollendeter Klangkunst.

Für die zarten Töne sorgte immer wieder die „Familienmusik Schulz“, die mit Harfe, Zither (Manfred Schulz), Gitarre und Hackbrett meist in Richtung Stubnmusi zielte, einmal aber auch sehr agil ein früher populäres Rundfunk-Schunkelstück herausspielte. Und dies aus dem nostalgischen Grund des Rückblicks in die 70er Jahre, denn der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg hat – wie Moderatorin Elisabeth Buchner bemerkte – heuer das 50-jährige Bestehen des Burghofsingens erreicht, das am 21. Juli 1973, seinerzeit organisiert von Hans Zellner, erstmals stattgefunden hatte.

Einige Zeilen der Bilanzierung waren also dabei, doch Lisi Buchner konnte die vergangenen Kabbeleien mit Finanzamt und Wettergott so humorvoll im Ludwig-Thoma-Stil erzählen, dass sogar Anstrengendes in pures Amüsement mündete – und dieser Erzählspaß galt gleich gar für Buchners Vortrag der Georg Queri-Geschichte vom Loch in der Mauer zwischen Himmel und Hölle.

Derweil intonierten die Kaseralmsänger unter Sepp Oberhöller nicht nur stimmlich kostbar, sondern auch regelrecht lebensphilosophisch: „A Liab braucht a Pfleg“, hieß es einmal, und übers Nutzen der Zeit gings ein andermal. Auch zum Mitsingen animierte Oberhöller das Publikum erfolgreich. Eine Quintessenz-Zeile war vielleicht: „Im Tal hat’s an Nebl, und auf die Almen is klar“ – denn beim Burghofsingen gewann man wirklich das Gefühl, in einer anderen, höheren Sphäre zu sein, gewissermaßen auf einer Alm im Herzen.

Von Andreas Bretting