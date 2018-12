Unser Appell fürs Ehrenamt

Immer weniger Menschen sind bereit, sich für andere einzusetzen, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Der heutige Tag des Ehrenamts soll dazu beitragen, das zu verändern. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erklären Alois, Manfred und Martin Brunner, warum es Spaß macht, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Wangen – Die Freude am Helfen, der gute Gruppenzusammenhalt und der Spaß am Organisieren – für Alois, Manfred und Martin Brunner gibt es viele Gründe, ehrenamtlich tätig zu sein. „Ich bin seit ewig und drei Tagen Ehrenamtler“, erzählt Alois Brunner (80). Seit 40 Jahren ist er Vorsitzender des SV Wangen und seiner knapp 300 Mitglieder. „In den ersten zwanzig Jahren noch mit Unterbrechungen“, sagt Alois Brunner. Nun sind es schon zwei Jahrzehnte am Stück. „Mir macht das Organisieren immer Spaß“, erzählt er. „Und es freut mich, dass ich alles soweit im Griff habe und es dem Verein finanziell gut geht.“

Seine Leidenschaft für das Ehrenamt hat der 80-Jährige auch an seine beiden Söhne Manfred (55) und Martin Brunner (43) weitergegeben. „Wir sind damit aufgewachsen, dass man sich für andere einsetzt“, sagt Martin Brunner, der seit 25 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wangen und mittlerweile Gruppenführer ist. „Aber es wird immer schwieriger, junge Leute für ein Ehrenamt zu motivieren“, erzählt sein Bruder Manfred, der bei der Feuerwehr Jugendwart und Maschinist ist. „Das liegt auch oft an den Eltern. Wenn die selbst nicht ehrenamtlich tätig sind, sind die Kinder auch nicht so motiviert.“

Aktionen wie den Tag des Ehrenamts sollte es öfter geben

Aktionen wie der Tag des Ehrenamts müsste es seiner Meinung nach deshalb viel öfter geben. „Wir sollten dafür sorgen, dass sich die ehrenamtliche Arbeit auf mehrere Schultern verteilt“, erklärt Manfred Brunner. „Im Moment wird die ganze Last von wenigen Leuten getragen. Wenn sich alle engagieren würden, wäre es nur ein bisschen Arbeit für jeden.“

Das Argument Zeitmangel lässt der 55-Jährige nicht gelten. „Man muss sich die Zeit eben nehmen“, sagt er. Alle zwei Wochen haben die Feuerwehrler aus Wangen abends eine Übung, das lasse sich zum Beispiel bei Schülern, Studenten und vielen Arbeitnehmern gut in den Alltag integrieren. Problematisch wird es, wenn es brennt. „Es ist schwierig, die Besatzung zusammenzubekommen, weil nur wenige vor Ort arbeiten“, erklärt Manfred Brunner. „Und außerdem sind viele Arbeitgeber auch nicht gewillt, ihre Mitarbeiter freizustellen, wenn sie zu einem Einsatz kommen sollen.“

Guter Gruppenzusammenhalt bei der Wangener Feuerwehr

Tagsüber sei die Wangener Feuerwehr sehr dünn besetzt. Mindestens vier Feuerwehrkräfte müssen vor Ort sein, damit ein Löschfahrzeug ausrücken kann. „Untertags rücken zum Großteil mein Bruder und ich aus“, sagt Manfred Brunner. Unterstützt werden sie meistens von zwei bis drei anderen Kameraden. Die Brüder wollen vor allem junge Menschen motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Bei uns in der Feuerwehr ist der Gruppenzusammenhalt wirklich gut“, freut sich Martin Brunner.

Und es sei immer ein gutes Gefühl, etwas für andere zu tun und ihnen zu helfen. Alois Brunner machen die Einstellung und das Engagement seiner beiden Söhne sehr stolz. „Es ist für mich eine große Genugtuung, dass unsere Kinder Ehrenämter übernommen haben“, sagt der 80-Jährige. „Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.“