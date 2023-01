Tage des Jubels bei der Universiade: Gold für Leonie Flötgen

Von: Stefan Reich

Teilen

Immer wieder Grund zum Jubeln hat Leonie Flötgen in diesen Tagen. Bei den Welt-Winterspielen der Studenten ließ sie auf Platz fünf im Super G und Bronze in der Kombination nun den Sieg im Riesenslalom folgen. © Sammy Swiss/FISU Games

Leonie Flötgen, Skirennläuferin des SC Starnberg, hat bei den Welt-Winterspielen der Studenten in Lake Placid Gold im Riesenslalom geholt. Ihr Club, der SC Starnberg, hatte noch mehr Grund zur Freude.

Lake Placid/Starnberg – Einen Tag, nachdem sie sich selbst zum 23. Geburtstag eine Bronzemedaille geschenkt hatte, konnte Leonie Flötgen noch einen draufpacken. Auf Platz drei in der alpinen Kombination ließ sie bei den Welt-Winterspielen der Studenten in Lake Placid am Dienstag den Sieg im Riesenslalom der Frauen folgen.

Die Skirennläuferin vom SC Starnberg hatte nach dem ersten Lauf deutlich geführt vor Landsfrau Fabiana Dorigo vom TSV 1860 München. Im zweiten Lauf am Nachmittag (Ortszeit) war Dorigo schneller. Aber Flötgen konnte trotz eines Fehlers zu Beginn des Laufs einen Vorsprung von 0,17 Sekunden ins Ziel bringen. Die beiden Rennläuferinnen, die seit Jahren eng befreundet sind und gemeinsam an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport studieren, fielen sich freudig in die Arme und standen kurz darauf gemeinsam auf dem Podium. Teamkolleginnen ließen im Zielbereich die Sektkorken knallen, war in einer Pressemitteilung des veranstalters zu lesen.

Gratulationen kamen auch vom SC Starnberg. Dort herrschte nach dem Riesenslalom doppelt Grund zur Freude, weil mit Nora Brand eine zweite Teilnehmerin aus den Reihen des Vereins stark abschnitt. Brand, die derzeit in den USA studiert, wurde Fünfte mit 0,86 Sekunden Rückstand auf Flötgen. beide Athletinnen hätten „sensationell überzeugt“, schreibt der SC auf seinen Social-Media-Profilen. Flötgen hatte zu ihren beiden Medaillen auch schon schon einen fünften Platz im Super G geholt, mit 0,06 Sekunden Rückstand auf Rang drei.