„Das tapfere Schneiderlein“: Starnberger Marionettentheater lässt Premierenstück wiederaufleben

Mit dem „tapferen Schneiderlein“ lässt das Starnberger Marionettentheater sein Premierenstück wiederaufleben. Und zwar zu Ehren eines vielfach ausgezeichneten Marionettenliebhabers.

Starnberg–Das Starnberger Marionettentheater ist eine der ältesten kulturellen Einrichtungen der Stadt. Seit mehr als 30 Jahren begeistern die ehrenamtlichen Mitglieder des Ensembles junges Publikum wie auch Erwachsene. Kurz vor Weihnachten fand die Vorpremiere der aktuellen Inszenierung „Das tapfere Schneiderlein“ statt, weitere Aufführungen sind im Januar. Mit diesem Grimm-Märchen präsentierte sich das Marionettentheater 1986 erstmals einem Publikum. Es war das Jahr, in dem Arnulf Gnam der Stadt Starnberg seine Marionetten-Sammlung vermachte und das erste Ensemble des Marionettentheaters gegründet wurde.

Einer der Hauptinitiatoren dieses Ensembles war der im Frühjahr 2019 verstorbene Marionettenliebhaber Egon Blädel. Zu seinen Ehren wurde das Stück heuer auch wieder ausgewählt. Kein Wunder, dass es ein sehr bewegender Abend für alle Beteiligten wurde. Nicht nur für die Witwe Blädel und ihren Sohn, sondern auch für die Spielerinnen und Spieler.

Bürgermeisterin Eva John hatte in ihrer Begrüßung der geladenen Gäste die Arbeit von Egon Blädel mit einem wertschätzenden Exkurs in seine Vergangenheit als Koryphäe des Marionettenspiels gewürdigt. Seine Auszeichnungen sprechen für sich: 2007 erhielt er den Kunst- und Kulturpreis Pasing, 2009 den Pocci-Preis und 2010 die Bürgermedaille der Stadt Starnberg. In der aktuellen Aufführung hört das Publikum die Stimmen aus dem Jahr 1986, während sich die Figuren im Jetzt bewegen.

Auch Kasperl Larifari bleibt der gleiche

Es ist ein eigenartiges Gefühl, all’ die Stimmen aus längst vergangener Zeit zu hören. Auch Kasperl Larifari bleibt der gleiche: Singend und tänzelnd nimmt er die Bühne für sich ein, besticht durch seinen ganz eigenen Witz und bringt natürlich auch seinen bayerischen Schmäh, so wie man ihn seit jeher kennt.

Gemeinsam mit seinem Gesellen Wiggerl entführt er das Publikum als Schneidermeister in seine Welt und hat dabei einige Abenteuer zu bestehen. Es gilt die Hand der schönen Prinzessin Kunigunderl zu erobern, und dafür müssen die beiden Gesellen es zuvor mit schreckenerregenden Unholden und gefräßigem Getier aufnehmen. Wie es ausgeht, wird natürlich nicht verraten. Für die Beteiligten der Vorpremiere ging alles gut aus. Das Publikum war begeistert. „Ich bedanke mich bei den engagierten Mitwirkenden für ihr ehrenamtliches Engagement über all die Jahre und ihre großartige Leistung, die uns alle in die Fantasiewelt der Marionetten mitnimmt“, sagte Eva John.

Spieltermine

Das tapfere Schneiderlein ist an allen Wochenenden im Januar zu sehen. Samstags beginnen die Vorstellungen um 15 und um 17.30 Uhr, sonntags um 11 und um 14 Uhr. Gespielt wird im Theatersaal „Alte Oberschule“ (VHS-Gebäude, Bahnhofplatz 14) in Starnberg. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro. Kartenvorverkauf: Stadt Starnberg, (0 81 51) 77 21 70 und 77 21 36, Tourist-Information Starnberg, (0 81 51) 9 06 00; touristinfo@gwt-starnberg.de.