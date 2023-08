Techno im beschaulichen Mühltal

Spährische Klänge, schnelle Beats: Techno und die Musik von „Orange“, die elektronische Musik mit Didgeridoo, Percussion und Oberton kombinieren, fanden im Forsthaus Mühlthal ein dankbares Publikum. © Andrea Jaksch

Simon Högner organisierte ein Festival mit der Band „Orange“ im Forsthaus Mühlthal. Für die Besucher ein Highlight.

Mühlthal – Das Forsthaus im Mühlthal war von Freitag auf Samstag ausgemachter Techno-Hotspot. Die DJs G-Force, 2 DRVN, Peacock, Psydonym und Djane Shamain legten auf bis 240 Beats per Minute (BpM). Getanzt wurde im Freien bis 22 Uhr, danach ging es auf der After-Party in der Stubn weiter bis 5 Uhr morgens. Star des Abends war die Formation „Orange“, der Bandname ist Partykonzept.

Das Repertoire, das Veranstalter Simon Högner (28) aus Schwangau für seine Techno-Fans auf die Beine gestellt hatte, konnte sich sehen lassen. Eine Profi-Anlage sorgte für extrem klaren Sound. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Im Garten gab es beim Food-Truck Hamburger und Getränke aller Art. Ein Security-Team am Eingang garantierte Rundumsicherheit. Schade war, dass das Wetter nicht ganz mitspielte: Leichter Regen gehörte an diesem Abend dazu. Seine Zielgruppe seien alternativ denkende Menschen, die sich am Wochenende zum Feiern treffen wollen, erklärte Simon Högner, der im wahren Leben gelernter Zimmerer ist und eine kleine Tochter von zwei Jahren hat.

„Orange“ ins Würmtal zu holen, sei nur über private Beziehungen möglich gewesen, so Högner. Er habe früher Feuershows gemacht und dabei die Bandmitglieder kennengelernt. Techno-Partys veranstalte er professionell seit sieben Jahren, die erste Party habe er zu seinem 21. Geburtstag auf die Beine gestellt.

Musik zum Fliegen

Aus Erfahrung weiß Simon Högner daher ganz genau, was in der Szene gehört wird. 2 DRVN beispielsweise mache guten Industrial Techno, sagt er. „Das ist ein Techno-Projekt von Noah, einem der Gründer des Twisted Alps Records Label.“ Peacock, den er als Meister seines Fachs tituliert, lege Platten auf und habe den Techno-Verein Veeta gegründet. Der Schwerpunkt von Psydonym sei dagegen „Hitech“. „Das ist Musik zum Fliegen, dabei kann man so richtig loslassen“, beschreibt Högner. Auf die richtige Dramaturgie komme es an, sagt er, und startete seine Party mit Tanja alias Djane Shamain, die am frühen Abend gepflegten Techno-House bis 150 BpM auflegte. Techno gehe bis 400 BpM, so Högner, das sei aber dann am Ende für ihn nur noch Lärm.

Andi aus Starnberg (32) wartet in Eingangsnähe und kann das Ankommen von „Orange“ kaum erwarten. Er und seine drei Freunde sind echte „Band-Aids“, die „Orange“ bereits auf dem „Fusion“-Festival im Juni gesehen haben. Ganz coole Musik sei das, meinen die vier unisono, während sich zu Tanjas’ Musikmix kurz nach 18 Uhr bereits die ersten Techno-Tänzer auf der Tanzfläche einfanden. Orange (www.orangevibes.de) hat gerade sein neues Album „Bounka“ herausgebracht, ein sehr besonderes Album, das in der Zeit des Lockdowns entstanden ist. Es ist Weltmusik, „Orange“ vereint globale Beats mit elektronischen Sphärenklängen und arrangiert dazu Didgeridoo, Percussion und Oberton. Bei dem eigenwilligen Klangereignis fällt es schwer, nicht zu tanzen; die Arrangements überzeugen durch ihr individuelles Statement.

Wer’s verpasst hat: Beim Fesitval „Mind on Fire“ sind „Orange“ wieder zu sehen vom 10. bis 13. August (www.mind-on-fire.com). Die Anfahrt ist allerdings weiter als bis ins Mühltal: Das Festival findet in der Nähe von Fulda in Hessen statt.

Von Alexandra Joepen-Schuster