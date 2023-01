Teilsperrung noch für mehrere Monate

„Fast keine Beschwerden“: Die halbseitige Sperrung im Mühltal scheint Autofahrer wenig zu stören. © A. Jaksch

Die halbseitige Sperrung der Staatsstraße zwischen Starnberg und Gauting auf einer Länge von 120 Metern im Bereich der Fischzucht dürfte noch mehrere Monate anhalten. Das Staatliche Bauamt arbeitet nach eigenen Aussagen „mit Hochdruck“ an einer Lösung.

Starnberg/Gauting – Seit mehr als vier Monaten regelt mittlerweile eine Ampel den Verkehr auf der Staatsstraße 2063 durchs Mühltal zwischen Starnberg und Gauting. Ende August hatte das Staatliche Bauamt Weilheim ein 120 Meter langes Teilstück der Fahrbahn Richtung Gauting abgesperrt, nachdem dort zahlreiche, zum Teil mehrere Meter lange Risse in der Fahrbahndecke aufgetreten waren, was wiederum zu Zweifeln an der Standfestigkeit der Staatsstraße führte. Ursache für die Schäden war ein Absacken der Böschung zur Würm. Mittlerweile liege ein Konzept für die Sanierung des Bereichs vor, sagt die für den Landkreis Starnberg zuständige Abteilungsleiterin beim Bauamt, Silke Schweigler, nun auf Anfrage des Starnberger Merkur.

„Nach jetzigem Stand wird die Straße mit Bohrpfählen stabilisiert“, erklärt sie. Zudem soll die Uferböschung mit Wasserbausteinen so befestigt werden, dass sie nicht weiter abrutscht. Die Würm fließt in dem Bereich nur rund zwei Meter neben der Staatsstraße. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagt Schweigler. Mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim stehe das Bauamt in Kontakt. Ingenieure würden nun das Konzept überprüfen. Der Auftrag an ein Büro sei vergeben.

Wann die Arbeiten an der Straße beginnen, ist allerdings noch völlig offen. „Wir versuchen, das möglichst vor August hinzubekommen“, sagt Schweigler. Dann nämlich soll in Starnberg die neue Eisenbahnbrücke über die B 2 eingesetzt werden, die im Zuge des Starnberger Tunnelbaus nötig ist. Die Arbeiten für dieses Projekt beginnen zwar bereits im Februar, vom 28. August bis 4. September 2023 ist jedoch eine Vollsperrung der Bundesstraße (Münchner Straße) in Starnberg vorgesehen, um die bestehende Brücke abzubrechen und die neue herzustellen. Dafür muss auch der Bahnverkehr unterbrochen werden. Und der Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Gauting und Starnberg soll dann mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Staatsstraße durchs Würmtal führen.

Sanierung nur unter Vollsperrung möglich

Für die Sanierung der Straße dort ist aber ebenfalls eine Vollsperrung erforderlich, wie Silke Schweigler erklärt. „Wenn wir bauen, geht das nicht anders“, sagt sie. Eine Sperre der Staatsstraße parallel zur Unterbrechung des Bahnverkehrs soll unter allen Umständen vermieden werden. Bis dahin werde die schadhafte Stelle von Geologen der Landesbaudirektion regelmäßig kontrolliert, erklärt die Abteilungsleiterin zum Stand.

Und bis dahin bleibe auch die halbseitige Sperrung der Straße samt Ampelregelung. Bislang habe es deswegen „fast keine Beschwerden“ gegeben, sagt Schweigler. Wer sich trotzdem gemeldet habe, habe in aller Regel durch die Erklärung der Hintergründe beruhigt werden können. Die Ergänzung der Beschilderung mit dem Hinweis auf das Abrutschen der Böschung diene ebenfalls der Information. Für den Winterdienst seien zudem die Absperrbaken gegen eine Leitwand ausgetauscht worden.