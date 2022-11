Ausschuss dafür: Tempo 30 für die Riedeselstraße in Söcking

Von: Peter Schiebel

Teilen

Zwei Geschwindigkeiten: Auf der Riedeselstraße (rechts) gilt noch Tempo 40, in Wohngebieten schon Tempo 30. Auch auf der Riedeselstraße soll bald eine Begrenzung von 30 km/h gelten, beschloss der Hauptausschuss. © Dagmar Rutt

Die Riedeselstraße im Norden Starnbergs soll Tempo-30-Zone werden. Dafür hat sich der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats am Montag ausgesprochen. Ein separater Fahrradschutzstreifen ist deswegen vom Tisch.

Starnberg/Söcking – „Eine kleine Zubringer-Autobahn“: So hatte ein Anwohner vor gut einem Monat bei der Ortsteilbürgerversammlung in Söcking die Riedeselstraße bezeichnet und die Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit von 40 auf 30 km/h beantragt. Ein anderer Bürger schloss sich ihm seinerzeit an. Nun scheint es so, als ob die beiden Söckinger Erfolg haben: Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich am Montagabend einstimmig dafür ausgesprochen, die Riedeselstraße in die bestehenden Tempo-30-Zonen der angrenzenden Straßen einzubeziehen.

Als „rechtlich nicht ganz unkompliziert“ hatte Bürgermeister Patrick Janik das Thema zu Beginn der Debatte bezeichnet. Und in der Tat war es mit einem einfachen Handheben nicht getan. Um nämlich eine Beschränkung des Straßenzuges auf Tempo 30 anzuordnen, müsste die Riedeselstraße entweder ein Unfallschwerpunkt oder die Lärmbelästigung für die Anwohner zu hoch sein, erklärte Jakob Bauer von der städtischen Straßenverkehrsbehörde. Beides ist offenbar nicht der Fall. „Nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Starnberg sind in der Riedeselstraße keine vermehrten Unfälle in den letzten Jahren aufgetreten“, erklärte Bauer. Und ob durch eine Reduzierung von 40 auf 30 km/h die Lärmwerte deutlich, um mindestens 2,5 Dezibel, reduziert werden, könne nur ein Lärmgutachten ermitteln – Bauer hatte daran jedoch durchaus seine Zweifel.

Als Alternative kam die Tempo-30-Zone ins Spiel, die im speziellen Fall jedoch auch ihre Tücken hat. Zum einen, weil in solchen Zonen zwar grundsätzlich rechts vor links gilt, was auch die Geschwindigkeit reduzieren soll – es für Busverbindungen jedoch Ausnahmeregelungen gibt, wodurch den Bussen weiterhin Vorfahrt gegeben wird. Auf der Riedeselstraße verkehrt die Linie 902. Aufgrund deren Verlaufs könne nur zwischen Hanfelder Straße und Einmündung Wankstraße rechts vor links angeordnet werden, erklärte Bauer. Zum anderen, weil in Tempo-30-Zonen keine separaten Fahrradschutzstreifen möglich sind. „Das schließt sich gegenseitig aus“, sagte Bauer. Die Markierung eines solchen Schutzstreifens zwischen Wankstraße und Hadorfer Straße hatte der Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität aber erst vor wenigen Wochen beschlossen.

Ludwig Jägerhuber: In der Nähe gilt überall 30

Es war CSU-Stadtrat Ludwig Jägerhuber, der die Gemengelage auflöste. „Auf der Hanfelder Straße gilt Tempo 30, auf den angrenzenden Straßen gilt Tempo 30, aber nach Söcking darf ich 40 fahren, das ist ja nicht nachzuvollziehen“, sagte er – und beantragte, die bestehende Tempo-30-Zone um die Riedeselstraße zu erweitern und den Beschluss zum Fahrradschutzstreifen aufzuheben. Dadurch ließen sich zudem 20 000 Euro kalkulierter Kosten einsparen.

Bei den Kollegen stieß der Vorschlag auf Wohlwollen. „Wir brauchen eine Entscheidung, die innerörtlichen Straßen gleich zu behandeln“, sagte Tim Weidner (SPD). „Uns ist daran gelegen, dass die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger sicher durch die Straße kommen und entlastet werden“, betonte Eva Pfister (BMS). „Das geht ohne große Kosten und ist schnell umzusetzen“, erklärte Kerstin Täubner-Benicke (Grüne). „Im Sinne des Busverkehrs sollte auf rechts vor links verzichtet werden“, sagte Marc Fiedler (FDP). Die Verwaltung prüft nun in Abstimmung mit den Fachstellen die Umsetzung. Auf Wunsch Pfisters wird zudem geklärt, ob der bestehende straßenbegleitende Geh- und Radweg zwischen Hanfelder Straße und Wankstraße zu einem Gehweg mit Freigabe für Radler wird.

Der Plan der Stadt findet bei der Starnberger Polizei wenig Unterstützung. „Ich sehe keinen Grund, dort 30 anzuordnen“, sagte ein etwas überraschter Verkehrssachbearbeiter Oliver Jauch – es gebe dort keine Unfälle. Vorab sei die Polizeiinspektion auch nicht gefragt bzw. angehört worden, was sie davon hält.