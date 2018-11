Zum Brüllen  komisch

Die Theatergruppe Söcking bietet einen Angriff auf die Lachmuskulatur. „Kaviar trifft Currywurst“ ist ein tolles Stück und super umgesetzt.

Söcking – Vielleicht ist es dieses 29. Bühnenjubiläum der Söckinger Theatergruppe, das Bettina Schiestl in Erinnerung bleiben wird. Sie ist von Anfang an dabei, zuerst als Schauspielerin, seit zwölf Jahren als Regisseurin, aber so einen Hindernislauf in den Söckinger Theaterherbst hat sie noch nie erlebt. Die Proben konnten erst nach den Ferien im September losgehen, dann fiel krankheitsbedingt eine Schauspielerin für mehrere Wochen aus, und zu guter Letzt wurde kurz vor der Premiere einem Darsteller ausgerechnet die rechte Hand eingegipst – die Hand, die er ständig braucht. Also kam der Gips zur Premiere runter. Was wäre Leidenschaft, wenn sie kein Leiden schafft? Was dabei rauskommt? Ein höchst vergnüglicher Abend, für den man gern die Couch vor dem Fernseher verlässt.

Zuvorderst sei das Stück gelobt, das Martina Sattler, Urgewächs der Truppe, entdeckt hat. Gespielt wird die spritzige Boulevardkomödie „Kaviar trifft Currywurst“, geschrieben von der erst 30-jährigen Winnie Abel. Alles dreht sich um die bodenständige Kneipenwirtin Erna Wutschke (Martina Sattler), die ihre Wirtschaft innerhalb von 24 Stunden in einen Edelgourmet-Schuppen verwandeln muss, weil sich ihr Cousin und Geldgeber angekündigt hat, dem sie jahrelang vorgemacht hat, dass sie ein feines Restaurant betreibt. Für den Landkreis ist das ein super Stoff, der sich um das ohnehin angesagte Thema Kochen und Essen dreht und dazu mit witzigen, auch intelligenten Dialogen, die nur so runterperlen.

„Kaviar? Was ist das?“ „Fischeier“ „Egal. Hau zwei in die Pfanne.“ Damit ist ein süffiger Abgang garantiert, jedenfalls so lange man sich nicht vor Lachen verschluckt. Das fällt aber schwer – wenn die Wirtin vor der Restaurantkritikerin dem Bürgermeister eiskalt Ungeziefer aus der Küche als erlesenes „Knusper-Kakerlaktus“ serviert oder sich vom Gast anhören muss: „Manchmal trink ich auch nur ein stilles Wasser, einfach so, um die Leber zu überraschen.“ Dialoge und Personal sind großartig in diesem Stück und kommen sehr locker.

Manfred Greifoner spielt den buckelnden Kellner, Martina Sattler liebt man in der Hauptrolle der resoluten Wirtin, auch Yvonne Widmann als Fettnäpfchenblondine und Christian Herold als hochnäsiger Prinz Harry von Anhalt, Adelstitel gekauft. Vergnüglich auch Korbinian Sattler als Wirt und Koch, Claudia Liebhart als Heike, Gabi Hansen und Michael Loeber als ehrgeiziges Bürgermeisterpaar und Alexander Schlögel als Stammgast ohne Manieren. Bleibt noch der Neue, Hans Bannat, der sich mit seiner Mimik in der stummen Rolle als schweigender Gast schon mal Gesichtsmuskeln für die Zukunft antrainiert.

Auch die Bühne ist so grandios, dass schon das erste Bild mit Riesenapplaus belohnt wird. Dazu klasse Kostüme, allen voran die irrwitzigen Etepetete-Klamotten der Frau Bürgermeisterin mit turmhohen Hutkreationen, und die sind teils aus Zeitungspapier gefaltet. Dazu passend das Starnberger-Merkur-Handtäschchen als i-Tüpfelchen der Ausstattung.



Weitere Vorstellungen

Freitag/Samstag, 2. und 3. November, sowie Freitag/Samstag, 9. und 10. November. Beginn jeweils 20 Uhr. Karten bei Lotto Schmid in Söcking oder an der Abendkasse.