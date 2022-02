Bis Windstärke 10: Am Freitag nur starke Windböen

Für den Landkreis Starnberg gelten Unwetterwarnungen vor schweren Sturmböen. Mehrere Feuerwehren mussten bereits ausrücken. © Andrea Jaksch

Die kommende Tage werden auch im Landkreis Starnberg stürmisch. In der Nacht auf Donnerstag knickten die ersten Bäume um. Alle Infos zu den Stürmen im Landkreis Starnberg im Nachrichtenticker.

Donnerstag, 22,17 Uhr: Der erste Sturmtag ist vorbei, es gab weniger als zwei Dutzend Feuerwehreinsätze zumeist wegen abgebrochener Äste oder umgeknickter Bäume, aber auch wegen loser Bautafeln. Das bewegt sich im Bereich „normaler“ Stürme. Der Freitag dürfte ruhiger werden, denn nach den am späten Abend veröffentlichten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) treten im Landkreis am Freitag und bis Samstagmorgen Windböen „mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.“ Norddeutschland trifft es hingegen schwer, dort gelten teils Warnungen vor extremen Orkanböen.

Donnerstag, 11.20 Uhr: Die S-Bahn-Strecke zwischen Starnberg und Tutzing ist laut Bahn wieder frei, die Züge fahren wieder normal.

Donnerstag, 10.01 Uhr: Zwischen Starnberg und Tutzing ist ein Baum auf die Bahnstrecke gefallen. „Aktuell sind keine Zugfahrten möglich. Züge der Linie S 6 Tutzing aus Richtung München enden/beginnen in Starnberg. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen und Teilausfällen“, heißt es beim Streckenagent. Derzeit ist das Gleis Richtung Starnberg blockiert, Fahrten Richtung Tutzing sind möglich - Verspätungen und Ausfälle sind die Folge. Im ganzen Landkreis brechen derzeit Äste ab, auch Bäume stürzen um. Derzeit haben Böen vielfach Windstärke 9 bis 10.

Donnerstag, 8.55 Uhr: Das Kommunalunternehmen AWISTA hat wegen des Sturms und der Warnungen vor den Folgen alle Wertstoffhöfe im Landkreis für Donnerstag geschlossen. Ausgenommen ist die Kompostieranlage in Hadorf.

Donnerstag, 17. Februar, 8.40 Uhr: Seit Mittwochabend frischt der Wind immer mehr auf, inzwischen hat der erste Sturm bis zu Windstärke 10 erreicht. Für den Landkreis (wie für die gesamte Umgebung) gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Sturmböen bis 100 km/h, die zunächst bis 15 Uhr gilt. Allerdings stürmt es bis mindestens Samstag weiter. In der Nacht knickte der Sturm die ersten Bäume, unter anderem in Oberpfaffenhofen.