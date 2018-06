1000 Schicksale – 1000 Erfolgsgeschichten

„Wir sind auf einem guten Weg, den Verein auf gesunde Füße zu stellen.“ Seit drei Jahren ist Thomas Fischer Vorsitzender des Tierschutzvereins Starnberg – und er hatte in der Jahreshauptversammlung am Wochenende gleich mehrere positive Nachrichten parat.

Starnberg – So ist die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr um 116 auf über 1400 gestiegen – das Durchschnittsalter ist gleichzeitig von 57,5 auf 56,5 Jahre gesunken.

Nachdem der Verein alle Bestandsmitglieder angeschrieben hatte, gibt es sogar freiwillige Beitragserhöhungen. 171 Mitglieder zahlen aus eigenem Antrieb monatlich bis zu zehn Euro mehr an Mitgliedsbeiträgen. So konnte der Verein wichtige Projekte in Angriff nehmen und den Investitionsstau der zurückliegenden Jahre abbauen. Es wurde eine neue Hundehütte gebaut, die Hundezwinger bekamen winterfeste Wasserleitungen und eine Plexiverglasung, zwei Zwinger wurden mit einem neuen Bodenbelag aus Siebdruckplatten ausgestattet, die wartungsfreundlich sind. Bewährt sich das System, sollen alle Zwinger so ausgerüstet werden. Das Hundehaus hat jetzt zudem LED-Leuchten und eine – man höre und staune – Musikanlage. Auch die Katzen können nun Meditationsmusik hören, was bei den Tieren nachweislich zur Entspannung führt.

Auch im Außenbereich gab es Neuerungen. Von einer Gärtnerei in Traubing konnte das Tierheim zwei Lastwagen voller Pflanzen im Wert von 5000 Euro abholen und auf dem Gelände einpflanzen. Das Energiekonzept mit der Errichtung einer Fotovoltaikanlage und eines Blockheizkraftwerks wird gerade umgesetzt und soll bis zum Winter fertig sein – eine Investition, die bis zu 11 000 Euro jährlich einsparen soll. Für die im Tierheim verstorbenen Tiere wurde ein Urnengelände am Parkplatzende angelegt, um eingeäscherte Tiere würdig bestatten zu können.

Die Mitarbeiter konnten an Seminaren zur Verarbeitung tagtäglichen Stresses teilnehmen. Ihr größtes Problem sind die Ohnmachtsgefühle – und sie erleben teils dramatische Tiergeschichten. Tausend Tierschicksale müssen Jahr für Jahr verarbeitet werden, berichtete Tierheimleiterin Christine Hermann. „Manche knicken da mit der Zeit ein“ – auch wenn es letztlich tausend Erfolgsgeschichten seien.

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Norbert, einem vermutlich aus Tschechien stammenden Hund, der an Parvovirose litt, einer hoch ansteckenden Infektionskrankheit, die nur in der Uniklinik behandelt werden kann. Die Kosten von über 4500 Euro übernahm das Tierheim. Bedauernswert ist auch, dass viele Hunde nicht mehr vermittelt werden können, darunter Hunde von Bettlern, die Passanten zwar aus Mitleid kaufen, dann aber im Tierheim abliefern.

Dagegen gab es bei sieben Babykatzen, die in einem Karton an der Autobahn gefunden wurden, kein Problem. Insgesamt wurden auch über 400 Wildtiere versorgt, darunter Igel, Schwäne, Eichhörnchen, Vögel und sogar ein Hühnchen, das eine Katze ihrem Besitzer als Geschenk in die Badewanne gelegt hatte – zum Glück lebend.