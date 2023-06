Tipps und Spaß bei neuer Energieagentur

Teilen

Startklar für den Tag der offenen Tür: das Team der Energieagentur „Klima3“ mit Geschäftsführer Andreas Weigand (3.v.l.) vor der Geschäftsstelle in Türkenfeld. © klima3

Die von drei Landkreisen, darunter Starnberg, gegründete Energieagentur lädt zum Tag der offenen Tür nach Türkenfeld. Zahlreiche Vorträge sind im Angebot.

Starnberg/Türkenfeld – Die vom Landkreis Starnberg mitgegründete Energieagentur „Klima3“ mit Sitz in Türkenfeld lädt für kommenden Sonntag, 18. Juni, zu einem Tag der offenen Tür. Mit Energiewendevereinen, Klimaschutzstellen der Landratsämter, ADFC und weiteren Akteuren aus den drei beteiligten Kreisen – neben Starnberg auch Fürstenfeldbruck und Landsberg – bietet die Agentur ein vielfältiges Programm.

Weil zugleich der Startschuss fürs Stadtradeln fällt, gibt es eine Sternfahrt aus allen Kreisen nach Türkenfeld. Neben verschiedenen Fachvorträgen stehen dort zwei Energieberater der Verbraucherzentrale Energieberatung für Fragen zur Verfügung. Beim mobilen Radl-Check des Teams der „Schrauberhütte“ aus Planegg können defekte Radl gegen eine Spende repariert werden. Für Kinder ist eine solarbetriebene Garten-Eisenbahn im Angebot, Kinder können auch eine Energielandschaft bauen. Mit dem „Vitamin-Bike“ der AOK können Besucher ihren eigenen Apfelsaft pressen – wenn sie kräftig in die Pedale treten. Außerdem werde die Funktionsweise einer Mini-PV-Anlage vorgeführt, und die Landratsämter beraten zum Thema Energiesparen, Moorschutz, Waldumbau und sommerlichen Hitzeschutz, teilte die Energieagentur mit. Musik der Blaskapelle Türkenfeld, Leckerbissen fürs leibliche Wohl, Spiel und Spaß rund ums Radl und Erneuerbare Energien sowie Gewinnspiele rundeten das Programm ab. Ausgewählte Geschäfte in der Nähe der Agentur haben bei einem Marktsonntag geöffnet.

Zahlreiche Vorträge in Energieagentur

An Vorträgen ist das geplant: 11 Uhr Wärme für die Zukunft: Heizungstausch richtig anpacken; 11.30 Uhr Solar kann jeder: Mini-PV für Balkon und mehr; 13 Uhr PV und Batteriespeicher – was ist bei der Planung zu beachten?; 13.30 Uhr Wärmewende in Kommunen anpacken; 14 Uhr Praxisbericht: Energetisch sanieren mit dem individuellen Sanierungsfahrplan; 14.30 Uhr Förderprogramme für Heizungstausch und Sanierung. Start der Aktionen ist um 12.30 Uhr, wenn die Landräte und Türkenfelds Bürgermeister Emmanuel Staffler die Sternradler am Maibaum begrüßen.

Die Sternfahrt ab Starnberg ist laut ADFC nur etwas für geübte Radfahrer. Start ist am Sonntag um 9.30 Uhr am Starnberger Landratsamt.