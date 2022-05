Tödlicher Unfall auf B2 in Starnberg: 78-Jährige aus Pöcking ums Leben gekommen

Von: Tobias Gmach

Heftiger Zusammenstoß im Stadtgebiet: Die beiden Unfallfahrzeuge auf der B2 in Starnberg. © Feuerwehr

Wegen eines tödlichen Unfalls ist die B2 in Starnberg derzeit gesperrt. Eine 78-jährige Frau aus Pöcking prallte mit ihrem Auto in ein anderes und verlor dabei ihr Leben.

Starnberg - Eine Frau starb, eine weitere und ihr Ehemann wurden schwer verletzt: Das ist das traurige Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.25 Uhr auf der B2 in Starnberg ereignete. Die Straße war nach Angaben der Polizei um 14.45 Uhr noch komplett gesperrt.

Eine 78-jährige Pöckingerin fuhr mit ihrem VW-Pkw Richtung Starnberg. Zur gleichen Zeit war eine 73-jährige Frau aus Feldafing mit ihrem BMW Richtung Pöcking unterwegs. Mit in ihrem Auto saß noch ihr 82-jähriger Ehemann. Kurz nach der Abzweigung zum Waldspielplatz kam die Pöckingerin aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Die Folge war ein heftiger Zusammenstoß. Die 78-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Reanimation war erfolglos, sie starb an der Unfallstelle.

Die schwer verletzte Frau aus Feldafing brachte ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, während ihr ebenfalls schwer verletzter Ehemann mit dem Rettungswagen ins Klinikum gefahren wurde. Den Gesamtschaden an den Autos beziffert die Polizei mit rund 40 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen an. Bis dieses erstellt ist, bleibt die B2 noch komplett gesperrt, hieß es am Nachmittag.

Die Feuerwehren aus Starnberg und Söcking leiten den Verkehr um. Am Ende seines Berichts schreibt Polizeihauptkommissar Peter Madjar: „Der Unfallhergang wurde durch zwei Zeugen beobachtet. Falls sich hier noch Änderungen zum Unfallhergang ergeben sollten, wird sofort nachberichtet.“