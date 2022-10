Musikantentag: „Toll, dass sowas gepflegt wird“

Passendes Ambiente: Auch im historischen Lochmannhaus erklang Volksmusik beim Musikantentag in Starnberg. © Andrea Jaksch

38 Musiker spielten auf, und zahlreiche Besucher hörten zu: Am Sonntag gab es im Museum Starnberger See wieder einen Musikantentag.

Starnberg – Im Museum ist es still und leise? Von wegen! Am Sonntag schallten den Besuchern des Starnberger Heimatmuseums schon beim Betreten Klänge von Akkordeon, Trompete oder eines Baritons entgegen. Den ganzen Tag spielten verschiedene Blas- und Volksmusikgruppen aus dem Landkreis im Rahmen des Musikantentages im Museum Starnberger See: 38 Musiker aus zwölf Gruppen in drei verschiedenen Museumsräumen – der Museumseintritt war frei.

Es ist urig in der hölzernen Bauernstube des alten Lochmannhauses des Starnberger Heimatmuseums. Früher war es die Residenz einer reichen Münchner Patrizierfamilie, heute ist es ein gemütliches historisches Überbleibsel und der perfekte Ort für Musikanten der Gruppe „Pfahofner Saitenwind“, die um einen Tisch herum Musik machten. Mehr als zehn Gäste saßen gemeinsam im kleinen Stüberl und lauschten.

Im Eingangsbereich des Museums ging es ein wenig lauter zu, denn dort sorgte die „Hochberghauser Blasmusi“ für Stimmung. Manfred Schulz ist Starnbergs Kreisheimatpfleger und seit 42 Jahren Mitglied der Hochberghauser. „Ich bin schon immer dabei gewesen“, sagte er. „Auch früher habe ich als kleiner Junge mit meinen Geschwistern Stubnmusik gemacht.“ Veranstaltungen wie der Musikantentag liegen ihm am Herzen, weshalb er seit 2008 die Veranstaltung organisiert. „Ich spreche die Gruppen an“, erzählte er. „Und es kommen doch immer einige zam.“ Jede Gruppe übernahm am Sonntag etwa eine Stunde, in der sie zahlreiche Gäste unterhielt. „Unsere Musikrichtung ist einfach eine Herzenssache“, so Schulz. Man müsse schauen, wieder mehr Leute zu begeistern. Corona habe die Jugendarbeit ausgebremst. „Aber das wird schon wieder“, ist sich Schulz sicher.

Zuhörer beeindruckt; „Es ist authentisch hier“

Sein Sohn Tobias Schulz wirkt bei der „Fischerbuamtanzlmusi“ aus Starnberg mit – eine Gruppe aus jüngeren Musikern, die sich dem Gesang und dem Spielen von Alpenländischen Liedern verschrieben haben. „Wir üben nach Lust und Laune“, so Schulz. Die Volksmusik sehe er nicht als gefährdet. Dennoch haben viele junge Leute keinen Zugang dazu entwickeln können. Oft werde die Volksmusik als altmodisch angesehen. Dieser Konflikt wird auf der Wiesn deutlich, auf der neumodische Stimmungsmusik und traditionelle Volksmusik aufeintreffen, manchmal auch aufeinanderprallen, wie der Vorfall um die Wiesn-Kapelle Josef Menzel im Bräurosl-Zelt zeigte. Der ehemalige Seehof-Wirt Peter Reichert beauftragte die Musiker um Menzel, um die Gäste auch abends zu unterhalten. Im Programm waren die Blasmusikversionen von Queen, ABBA und den Beatles. „Die Leute wollten aber ein bisschen was anderes hören“, so Manfred Schulz. „Wir spielen auch kein Layla, Geschmäcker sind verschieden.“

„Man muss nur aufpassen, dass das Niveau nicht sinkt“, so sein Sohn Tobias. Er selbst gehe auch ins Bierzelt und mache nicht nur Volksmusik. „Es dürfen beide Richtungen nebeneinander existieren.“ Das sieht auch Museumsbesucher Manuel Hofer aus Weßling so. Gemeinsam mit seiner Frau und dem sechsjährigen Sohn Lukas besuchte er den Musikantentag. „Ich bin sowohl Team oide Wiesn als auch Team Partymusik“, so Hofer. Die Musiker im Museum begeisterten seine Familie sehr. „Es ist authentisch hier. Das ist ein mächtiges Wort, aber es trifft es sehr gut“, sagte er.

Im Gegensatz zu Hofer besuchte Gerd Weger aus Starnberg schon seit Jahren den Musikantentag. „Ich mag alles daran“, sagte er. „Und es ist toll, dass sowas gepflegt wird und nicht dem Zeitgeist geopfert wird.“ Es sei bayerische Tradition, ein Lebensgefühl. Landrat Stefan Frey führte noch einen anderen Aspekt an. Für ihn sei die Geselligkeit ein wichtiger Punkt. „Der Musikantentag ist ein gesellschaftliches Ereignis, man trifft bekannte Gesichter, und er gehört zu Starnberg dazu.“ Außerdem spielten die „Riedgasserl Gitarrenmusi“, „Die Pfifferlinge“, der „Starnberger Dreigsang“, die „Hochberghauser Zithermusi“, die „Gesangsgruppe d’Hochrieser“, der „Gilchinger Saitenwexel“, die „Hochberghauser Tanzlmusi“, die „Starnberger Klarinettenmusi“ und die „Hochhäuslmusi“. Am Nachmittag sprang Manfred Schulz für Ferdinand Pfaffinger ein und leitete eine Gesangsstunde mit den Museumsgästen.

