„Top-Standort“ mit Herausforderungen

Von: Peter Schiebel

Gipfeltreffen bei der gwt in Starnberg (v.l.): Michaela Eisenschmid (Handwerkskammer), Karin Münster (Agentur für Arbeit), Dominik Plaß (Jobcenter Starnberg), Anne Boldt und Christoph Winkelkötter (beide gwt) sowie Katja Lindo-Roever und Maximilian Keneder (beide IHK). © Andrea Jaksch

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben bereits Arbeit gefunden? Was tut sich im Jobcenter? Wie ist die Situation bei den Auszubildenden? Auf diese und weitere Fragen rund um den Arbeitsmarkt gab eine hochkarätig besetzte Runde in Starnberg Auskunft.

Landkreis – Sie wollten einmal die Dynamik des Arbeitsmarktes im Landkreis Starnberg hinter den nackten Zahlen aufzeigen. Damit erklärte der oberste Wirtschaftsförderer des Landkreises, gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter, die hochkarätig besetzte Runde, die er gestern Mittag in Starnberg zu Gast hatte. Der Starnberger Merkur fasst wichtige Erkenntnisse zusammen.

Die Arbeitsagentur

Rund 54 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gebe es im Landkreis Starnberg, sagte die Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Starnberg, Karin Münster. Ihnen stehen rund 2000 arbeitslose Menschen gegenüber. 40 Prozent von ihnen hätten einen Migrationshintergrund, sagte sie – und lieferte die Begründung mit: „Wir haben weniger Arbeitgeber als andere Landkreise, die Menschen mit niedrigerem Ausbildungsstand aufnehmen können.“ Zeitarbeitsfirmen beispielsweise oder Logistikunternehmen, die einfache Helfer benötigten, gebe es nicht.

„Das Gros der gemeldeten freien Stellen sind Dienstleistungen aller Art, Tourismus, Gastronomie und soziale Berufe“, erklärte Münster. Die Arbeitsagentur versuche, die Menschen zu qualifizieren, damit sie einen Job finden. Es gebe starkes produzierendes Gewerbe im Landkreis, ergänzte Winkelkötter, aber: „Das ist sehr spezialisiert und macht es für bestimmte Personengruppen schwierig. Da ist es schwierig mit Helferjobs.“ Münster forderte Arbeitgeber auf, auch für Quereinsteiger offen zu sein.

Das Jobcenter

Das Jobcenter sei seit rund einem Jahr sehr stark geprägt von Menschen aus der Ukraine, erklärte der Starnberger Geschäftsführer Dominik Blaß. Habe es im Mai vergangenen Jahres noch rund 1200 Bedarfsgemeinschaften betreut, seien es im Juni schlagartig 600 mehr gewesen. Aktuell betreute das Jobcenter 1680 Familien, was Blaß als „sehr schöne Entwicklung“ wertete. „Wir haben Menschen in Lohn und Brot gebracht, die nicht mehr auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.“ Der Rückgang sei vor allem auf Ukrainer zurückzuführen, die neue Jobs gefunden hätten, zum Beispiel in der Hotellerie und Gastronomie.

Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – rund 70 Prozent seien Frauen – verfügten zumeist über „ein relativ hohes Bildungsniveau“ und seien in aller Regel motiviert für berufliche Herausforderungen, sagte Blaß. Er appellierte in dem Zusammenhang an Unternehmen, „auch Leute einzustellen, die vielleicht noch nicht das gewünschte Sprachniveau haben“. Im Berufsalltag würden viele noch Deutsch lernen.

Zudem stellte Blaß klar, dass nicht alle Menschen, die Transferleistungen erhielten, arbeitslos seien. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten im Kreis Starnberg gebe es auch viele sogenannte Aufstocker, also Menschen, die regulär arbeiten, deren Lohn aber nicht für Miete und Lebensmittel reicht. Eine SGB-II-Quote, also der Anteil aller Hilfebedürftigen an der Gesamtbevölkerung, von 2,5 Prozent sei „verschwindend gering“. Im Bundesdurchschnitt liegt sie rund dreimal so hoch.

Die Handwerkskammer

Von „sehr vielen guten Nachrichten“ berichtete Michaela Eisenschmid, betriebswirtschaftliche Beraterin der Handwerkskammer (HWK) für München und Oberbayern. Die Zahl der Auszubildenden sei seit 2018 mit Zahlen zwischen 577 und 607 relativ konstant, ebenso die Zahl der Neuabschlüsse und die Zahl der ausbildenden Betriebe und der Betriebe insgesamt. Demnach gab es Ende 2022 im Landkreis 2431 Handwerksbetriebe, das war sogar ein halbes Prozent mehr als im Jahr zuvor. 7300 Menschen arbeiteten im vergangenen Jahr im Handwerk (minus 1,1 Prozent). „Das läuft im Handwerk relativ konstant ohne große Ausbrüche nach oben oder unten“, sagte Eisenschmid. Allerdings sei auch der Verbesserungsbedarf stabil, zum Beispiel aufgrund der ausbleibenden Bewerbungen für Ausbildungen zum Bäcker oder zum Bäckereifachverkäufer. Lösungen könne die Kammer da nur schwer anbieten, eher seien die Tarifpartner gefordert.

Die IHK

Von ähnlichen Entwicklungen sprachen Max Keneder von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Vorsitzende des IHK-Gremiums Starnberg, Katja Lindo-Roever. Problematisch sei jedoch, dass längst nicht alle Lehrstellen besetzt werden könnten. Im vergangenen Jahr seien 140 Ausbildungsplätze im IHK- und HWK-Bereich leer geblieben. „Wir sprechen deswegen auch mehr von Arbeitskräftemangel als von Fachkräftemangel“, sagte Lindo-Roever. Denn „normale“ Arbeitskräfte fehlten genauso wie Spezialisten.

Für gwt-Chef Winkelkötter war das Gipfeltreffen ein wichtiger Termin. „Wir sind ein Top-Standort mit Top-Arbeitsplätzen und Top-Ausbildungsplätzen“, sagte er. Und selbst wenn Firmen von Weltrang vielleicht fehlten: „Wir haben Top-Mittelständler mit vielen Karriere- und Aufstiegschancen.“