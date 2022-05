Touring Yacht-Club Tutzing streicht die Segel

Von: Christian Heinrich

Ausgestiegen: Der Deutsche Touring Yacht-Club Tutzing hat wie auch der amtierende Meister ONEKiel keine Mannschaft mehr für die Segel-Bundesliga gemeldet. © Lars Wehrmann/DSBL

Heute startet die Segel-Bundesliga in ihre zehnte Saison. Allerdings ohne den amtierenden Deutschen Meister ONEKiel - und auch ohne den Deutschen Touring Yacht-Club Tutzing.

Starnberg/Tutzing – Der Meister wird in dieser Saison seinen Titel nicht verteidigen, weil es ihn nicht mehr gibt. Dass sich das Team ONEKiel aufgelöst hat, ist nicht der einzige Tiefschlag, den die Segel-Bundesliga zu verdauen hat. In diesem Jahr wird auch der Deutsche Touring Yacht-Club fehlen. Der zweifache Meister und ehemalige Champions-League-Sieger hat keine Mannschaft mehr gemeldet. „Dafür haben wir uns bewusst entschieden“, stellt Christian Teichmann klar. „Unsere Leute brennen nicht mehr dafür.“

Der Vorsitzende des DTYC ist vielleicht der radikalste Verfechter einer Zeitenwende im Deutschen Segelsport. Foiling heißt das Zauberwort, das für einen neuen Trend steht. Aber ob allein das Segeln auf Kufen massenwirksam wird, mag allein die Zukunft entscheiden. Über eine Bundesliga, die mit J70-Booten ausgetragen wird, hat Teichmann bereits den Daumen gesenkt. „Wenn man etwas acht, neun Jahre macht, verliert es seinen Reiz“, erklärt er. Im DTYC fanden sich denn auch nicht mehr genügend Segler, die es rechtfertigten, ein verlässliches Team für diese Saison ins Rennen zu schicken. Anstelle der beiden ausgeschiedenen Teams rücken der Bodensee Yachtclub Überlingen und der Schlei-Segel-Club in das Oberhaus der deutschen Segelvereine auf.

Es ist aber nicht nur die Gefühlswelt der Tutzinger, die nahelegt, dass sich eine Veränderung in der deutschen Segelliga vollzieht. Wer die Pressemitteilungen der Segelbundesliga in diesem Jahr auf seiner Homepage nachzählt, kommt gerade auf zwei Mitteilungen. Im März verkündete sie eine Spendenaktion ihrer Clubs für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und vorgestern wies sie auf den Auftakt der inzwischen zehnten Saison hin, die in Hamburg beginnt. Wie geht es also weiter in diesem Jahr, in dem die Liga zu bröckeln beginnt?

Wer einen allgemeinen Trend aus den Entwicklungen in Kiel und Tutzing ableiten möchte, kommt jedoch schnell vom Kurs ab. Im Bayerischen Yacht-Club ist die Begeisterung für das klassische Format der Segelbundesliga weiterhin ungebrochen. 30 Segler haben sich bereit erklärt, in dieser Saison zur Verfügung zu stehen. Elf bilden die Kernmannschaft, das sogenannte A-Team, das bereit ist, regelmäßig zu trainieren und zu segeln. „Für die Jungen ist es etwas Besonderes“, sagt Fabian Kaske. Er pocht darauf, dass die sechsteilige Regattaserie weiterhin ihre Faszination auf den Nachwuchs ausübt. Deshalb lässt der Manager des BYC auch Jung und Alt miteinander segeln. Seit Dienstag bereiten sich in Hamburg die alten Schlachtrösser Veit Hemmeter und Raoul Heraeus zusammen mit den Nachwuchshoffnungen Oda Hausmann und Philip Hall auf den Saisonauftakt auf der Alster vor.

Die Bundesliga ist längst in das Jugendkonzept der Bayern integriert. Nach ihrer Zeit im 420er oder 29er sollen dort ambitionierte Segler eine neue Herausforderung finden. „Es ist wichtig, dass man an einem Programm arbeitet, dass unsere Skipper auf höchsten Niveau segeln können“, stellt Kaske klar.

Dieselbe Strategie verfolgt auch der Münchner Yacht-Club. Jugendarbeit, Sailing Academy und Bundesliga heißen die drei Säulen, auf die das Engagement des Vereins gründet. Mit insgesamt drei verschiedenen Teams gehen die Münchner in diesem Jahr an den Start. Rekrutiert wurden sie in den vergangenen Jahren auch durch Segler, die ihr Handwerkszeug in der deutschen Junioren-Liga sammelten.

„Es ist nicht unsere Philosophie, Deutscher Meister zu werden“, betont Micki Liebl. Doch das Konzept, das der Teammanager und die Verantwortlichen des Clubs verfolgen, könnte in dieser Saison durchaus Erfolge abwerfen. Im Hamburg startenXaver Huber, Julius Neszvecsko, Anton Saller und Beni Haimerl. Das Quartett hat schon in der vergangenen Saison bewiesen, wozu es in der Lage ist. Auch wenn woanders das Feuer ausgehen mag, im Norden des Starnberger Sees brennt es noch.