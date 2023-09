Traumurlaub ohne Koffer

Von: Laura Forster

Teilen

Minimalistisch im Paradies: Familie Thurmann aus Perchting musste eine Woche ohne Koffer auskommen. © privat

Perchtinger Familie ohne Gepäck in Dominikanischer Republik

Perchting/Cabarete – Es ist der Albtraum für jeden Urlauber: Man steht nach einem anstrengenden Flug am Gepäckband und wartet und wartet und wartet, doch vom eigenen Koffer keine Spur. So ging es Familie Thurmann aus Perchting am Flughafen in Puerto Plata, einer Stadt in der Dominikanischen Republik. 14 Tage Entspannung pur in der Karibik hatten Isabell, ihr Mann Patrick und die zwei Söhne Bruno und Benno geplant. Doch die Reise startete erst einmal stressig – denn die vier Gepäckstücke waren nicht in Puerto Plata angekommen.

„Wir sitzen gerade am Strand, es ist herrlich und könnte eigentlich nicht schöner sein“, sagt Isabell Thurmann. Doch dann fällt ihr wieder ein, dass sie seit mehreren Tagen dieselben Klamotten trägt, ihre Kinder in geliehenen Badehosen schwimmen und die Medikamente ihres Mannes fehlen. „Am Flughafen in München beim Self-Checkin haben wir noch Witze gemacht, wie es wäre, wenn unsere Koffer nicht ankommen“, erinnert sich Thurmann. Ein paar Stunden später wurde daraus bittere Realität. Die Familie ist über Zürich geflogen, zuerst mit Lufthansa, danach mit Edelweiss Air, einer Schwestergesellschaft der Swiss International Air Lines. „Wir waren den ganzen Abend am Flughafen, um herauszubekommen, wo unsere Koffer sind, doch keiner wusste was. Die beiden Fluggesellschaften haben die Schuld aufeinander geschoben.“ Geknickt und erschöpft ging es nur mit Handgepäck nach Cabarete ins Hotel – dort gab es nicht mal mehr Abendessen.

Am nächsten Morgen machten sich die Thurmanns auf den Weg, die wichtigsten Dinge wie Hygieneartikel oder Badeschlappen zu besorgen. „Hier gibt es fast nichts, und wenn ist es überteuert.“ Doch Not macht erfinderisch. „Ich habe ein Kleid von mir einfach abgeschnitten“, sagt Isabell Thurmann. Ein paar Hotelgäste haben den vier Perchtingern Klamotten geliehen. „Nur in geliehenen oder ständig den gleichen Sachen im Urlaub rumzulaufen, ist auch nicht das Wahre. Wir haben uns so auf die Reise gefreut und Tausende Euro gezahlt. Wir sind schon viel rumgekommen, doch so etwas haben wir noch nie erlebt.“

Isabel Thurmanns Schwägerin konnte von Deutschland aus die Referenznummer herausbekommen – es stellte sich heraus, dass drei der Koffer in Frankfurt gelandet waren. Vom Gepäckstück ihres Mannes fehlte jede Spur. Doch genau dort drin befinden sich wichtige Medikamente. „Beim nächsten Mal ist man schlauer und packt anders. Wir hatten nicht einmal ein Ladekabel im Handgepäck dabei.“

Mit einer Woche Verspätung landeten drei der vier Koffer diese Woche in Puerto Plata. „Jetzt haben wir noch ein paar Tage mit unseren Sachen, die wir genießen werden. Wie das mit einer Entschädigung ist, eruieren wir zu Hause.“ lf