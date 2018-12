Traumwochenende für SC Starnberg dank Weidle und Margreiter

Der Skiclub Starnberg hat ein traumhaftes Wochenende hinter sich. Da ist Kira Weidles erster Weltcup-Podestplatz - und Lucy Margreiter dominiert die NJR-Rennserie.

Starnberg – Helge von Hirschhausen ließ seiner Euphorie freien Lauf: „Das war ein absolutes Traumwochenende für uns Alpine.“ Der 1. Vorsitzende des Skiclubs Starnberg war völlig aus dem Häuschen nach dem ersten Podestplatz von Kira Weidle im Weltcup. Am Freitag war die 22-jährige Skirennläuferin vom SCS in der Abfahrt von Lake Louise/Kanada auf Platz drei gefahren. In der zweiten Abfahrt am Samstag erreichte sie mit Rang elf erneut einen Spitzenplatz, nur beim Super-G am Sonntag lief es nicht mehr so rund – Rang 35. Und auch der erste Weltcup-Sieg von Stefan Luitz beim Slalom in Beaver Creek begeisterte von Hirschhausen. „Nur die schwere Verletzung von Thomas Dreßen trübt die Freude ein wenig“, sagte der SCS-Vorsitzende.

Der kontinuierliche Aufstieg von Kira Weidle, die seit ihrer Kindheit im SC Starnberg aktiv ist und im vergangenen Jahr sogar bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea dabei war, rückt den SC Starnberg immer mehr in den Fokus. So ist es nicht verwunderlich, dass auch der Nachwuchs im Skiclub floriert wie noch nie. „Wir sind von der U8 bis zur Jugend sehr gut aufgestellt“, sagt von Hirschhausen, „wir haben viele tolle Talente, in allen Altersklassen sind Spitzenplatzierungen drin.“ Die Anzahl der Kinder, die im SCS aktiven Rennsport betreiben, hat sich im Vergleich zum Vorjahr laut von Hirschhausen nahezu auf 50 Buben und Mädchen verdoppelt.

Diesen Boom führt der Skiclub-Chef aber nicht allein auf die Erfolge seiner Vorzeigeathletin Kira Weidle zurück, sondern vor allem auf die seit Jahren hervorragende und kontinuierlich professionalisierte Nachwuchsarbeit in seinem Verein zurück. „Mit Tissi Pohlus haben wir einen hervorragenden Fachmann, und wir haben acht qualifizierte Trainer, die sich um die Kinder kümmern“, zählt von Hirschhausen auf. Und ganz selbstbewusst sagt er: „Wir zählen mittlerweile zu den führenden Skivereinen in ganz Deutschland.“

Diese These untermauerte jüngst Lucy Margreiter. Die 17-Jährige, die wie einige Vereinskameradinnen das Skigymnasium CJD in Berchtesgaden besucht, gewann zuletzt drei National-Junior-Rennen in Folge: den Slalom in Sulden am Ortler, anschließend den Riesenslalom und auch den Slalom in Pfelders (Südtirol). „Bei ihr läuft es momentan wie am Schnürchen“, freut sich von Hirschhausen. Und mit Leonie Flötgen, Nora Brand, Pauline Fischer, Jamie Orrell und anderen hat der SCS noch weitere heiße Eisen im Feuer. Nachwuchshoffnung Ole Schmetzer muss wegen einer langwierigen Hüftverletzung länger pausieren.

Um all die Talente zum Training in die Berge und zu den Rennen bringen zu können, hat der SCS seine Kleinbus-Flotte aufgestockt. Dank der großzügigen Unterstützung des Autohauses Christl & Schowalter sind die Starnberger Rennteams jetzt mit fünf VW Craftern unterwegs, die der Club mit den Konterfeis seiner Top-Rennläufer verzieren hat lassen – allen voran natürlich Kira Weidle.

mib