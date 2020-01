86-Jähriger beim Geldwechseln übel mitgespielt

Die Freundlichkeit einer Seniorin hat ein Trickdieb in Starnberg schamlos ausgenutzt. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Starnberg – Ein Trickdieb hat eine 86-Jährige um 250 Euro erleichtert, dabei wollte die Starnbergerin nur hilfsbereit sein.

Ein etwa 30-jähriger Mann hatte die Frau vor einem Lebensmittelmarkt an der Weilheimer Straße in Starnberg gefragt, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Als die Frau in ihrem Geldbeutel nachsah, griff der Mann selbst hinein und schien selbst nach Münzen zu suchen – und ließ dabei die Scheine mitgehen, was die Frau aber erst eine Stunde später bemerkte. Dabei hatte sie den Geldbeutel sofort an sich gezogen, als der Mann hinein griff, teilte die Polizei mit. Die Fahndung blieb ergebnislos.

Der Täter wird als schlank beschrieben und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug einen braunen, kurzen Mantel. Hinweise auf den Täter nimmt die Starnberger Polizeiinspektion unter (0 81 51) 36 40 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa / Monika Skolimowska