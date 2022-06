Trotz Verbot: Weiter Ärger wegen Radler auf der Starnberger Seepromenade

Immer wieder zu beobachten: Radfahrer auf dem für sie gesperrten Teil der Seepromenade. © privat

Auf der Starnberger Seepromenade ist Radfahrer streckenweise verboten – was viele ignorieren. Vor allem Menschen mit Einschränkungen sehen das als gefährlich an.

Starnberg – „Wie ein Spießrutenlauf.“ So beschreibt die Starnberger Inklusionsbeauftragte Edith Jäger die Situation für Fußgänger an der Starnberger Seepromenade – weil trotz Verbot viele dort mit dem Radl fahren. Bereits vor drei Jahrern berichtete der Starnberger Merkur über die Verkehrssituation an der Seepromenade. Laut Jäger hat sich die Lage immer noch nicht wirklich verbessert.

Dieser Tage beobachtete sie während zwei Stunden, wie unzählige Fahrradfahrer in hohem Tempo über die Promenade fuhren, obwohl dort ein gekennzeichneter Fußgängerbereich ist. Fahrradfahrer müssen in der Zone vom Rad absteigen und es schieben. Schon seit längerer Zeit kämpft Jäger für mehr Sicherheit an der Seepromenade. Sie habe sich bereits an der Stadt gewandt, klagt aber darüber, dass sich keiner wirklich zuständig fühle. „Es muss doch möglich sein, dass man in der Stadt Starnberg auf einem Bereich, der Fußgängern vorbehalten ist, gefahrenlos gehen kann.“ Es gebe eine Alternative, die Radfahrer nutzen dürfen, den Rad- und Fußweg am Bahnhofplatz. Laut Jäger müsste es mehr Hinweise für den alternativen Weg geben.

Jäger behauptet, sie habe sogar eine Gruppe von etwa zwölf Fahrradfahrern mit ADFC-Westen gesehen. Sie habe die Fahrer auf die Fußgängerzone angesprochen, der Leiter der Gruppe verteidigte sich damit, dass die Gruppe „nur Schritttempo“ fahre. Das Gespräch endete laut Jäger im Konflikt.

Das sagt der ADFC-Kreisvorsitzende

Anton Meier, Kreisvorsitzender des ADFC Starnberg, erklärt hingegen, dass ADFC-Mitglieder die Seepromenade nicht nutzten, da die Tourleiter den Radweg am Bahnhof vorbei kennen, der bei besserer Sicht eine gute Fahrt erlaube. „Nadelöhr bleibt die Unterführung und Fahrt am ,Undosa‘ vorbei als Lückenschluss in Richtung Süden, die besonders für Gruppen wegen zahlreicher Radler und Fußgänger eine hohe Rücksichtnahme erfordert“, erklärt Maier. Die Tourenleiter dienen laut dem Kreisvorsitzenden als Vorbilder und halten den Fußgängerschutz stets ein. Es müsse sich wohl um ADFC-Fahrer aus einem anderen Landkreis gehandelt haben, glaubt Maier.

Der Stadt ist der Konflikt an der Seepromenade bekannt. Laut Rathaussprecherin Lena Choi will die Stadt das Problem zeitnah lösen. Eine sinnvolle Ergänzung zu der Beschilderung seien eher unkonventionelle Hinweisschilder oder Markierungen. Diese Idee werde aktuell von der Stadtverwaltung geprüft.

Peter Madjar, bei der Starnberger Polizei unter anderem für den Verkehr zuständig, will das noch nicht bewerten. „Wir haben das Problem auf dem Schirm“, sagt er aber. Überwachen lasse sich die Promenade nicht durchgehend. „In Starnberg ist im Sommer die Hölle los“, sagte Madjar. Die Polizei verfüge nicht über genügend Personal dafür. Eine Möglichkeit wäre es, die Sicherheitswacht in Zukunft in die Kontrolle einzubinden. Für Spaziergänger an der Promenade ist also erstmal noch Vorsicht geboten.

Mathilda Trausch

