Sparangebote für Familien

Das wiedergewählte Präsidium des TSV Starnberg mit den Verwaltungsratmitgliedern (v.l.): Michael Jordan, Erich Köhler, Georg Kendl, Hans Jungwirth, Benedikt Pohlus, Petra Otterbach, Alfred Höfler, Ulrich Müller, Barbara Menzler, Eva Peindl und Jürgen Huber. © andrea Jaksch

Entschlossen, alle Krisen zu bewältigen: Das Präsidium des TSV 1880 Starnberg wurde am Donnerstag bei der Delegierten versammlung einstimmig wiedergewählt.

Starnberg – „Lasst euch die Freude am Sport nicht nehmen.“ Mit diesen Worten verabschiedete der 1. Präsident Hans M. Jungwirth am Donnerstag die Delegierten bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des TSV 1880 Starnberg. Der größte Sportverein in der Stadt möchte dazu einen großen Beitrag leisten. So bleiben die Mitgliedsbeiträge trotz höherer Kosten erst mal unverändert. „Wir werden zudem auch weiterhin, wo es nötig ist, in den Sport investieren“, versprach die 2. Präsidentin Petra Otterbach.

Des Weiteren wollen die Starnberger noch familienfreundlicher werden. Deshalb wurden bei der Sitzung nach langer Diskussion über die beste Lösung reizvolle Sparangebote für Erwachsene und ihre Kinder beschlossen. Das Modell hat mehrere Varianten, beispielsweise kommt es auch darauf an, wie hoch die Anzahl der Kinder in der Familie ist. „Wir haben andere große Vereine im Umkreis wie Weilheim oder Solln besucht und uns angeschaut, was die alles anbieten“, berichtete Jungwirth.

Doch nicht nur deshalb liegen anstrengende Wochen und Monate hinter Jungwirth, Otterbach und dem 3. Präsidenten Benedikt Pohlus, die am Donnerstag genau wie der achtköpfige Verwaltungsrat und die zwei Revisoren jeweils einstimmig wiedergewählt wurden. Mit großer Einsatzbereitschaft versuchten sie, den Mitgliederschwund zu bekämpfen. Aktive Mitgliederwerbung, eine Summerchallenge, ein Wiesn-Sportfest der Leichtathletik, ein Schnuppermonat für das Fitnessstudio und ein Sport-Aktionstag sorgten dafür, dass zumindest ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar ist. Derzeit treiben 2444 Mitglieder Sport in den 18 Abteilungen des TSV 1880 und damit 30 mehr als noch vor einem Jahr. „Dabei mussten wir mit vielen Problemen kämpfen“, bedauerte Jungwirth. Ihn ärgerte besonders die negative Berichterstattung über den Zustand der Brunnangerhalle. „Das hat sich so angehört, als könnte die Halle jeden Moment zusammenstürzen. Natürlich gibt es kleinere Probleme, aber die sind ja schon lange bekannt“, stellte Jungwirth klar.

Er äußerte sich aber auch selbstkritisch. „Unsere Kommunikation innerhalb des Vereins muss noch verbessert werden“, bekannte er. Nicht alle Informationen würden Abteilungsleiter, Trainer und Mitglieder in gewünschter Form erreichen. Größtes Sorgenkind sei die American-Football-Abteilung, die einen starken Rückgang an Mitgliedern verzeichnet habe. „Wir müssen es schaffen, Impulse von außen noch besser zu nutzen“, forderte Pohlus deshalb mit Blick auf das große Football-Spektakel am vergangenen Wochenende in München.

Auch die European Championships im August in der bayerischen Landeshauptstadt hätte man aus seiner Sicht besser einbinden können. „Es gelingt uns aber auch immer besser, unsere großartigen Möglichkeiten zu nutzen“, sagte Pohlus. So hätten zum Beispiel am Buß- und Bettag die Basketball- und Volleyballabteilung spontan die freien Hallenzeiten wegen des schulfreien Tages in Anspruch genommen. „So muss das laufen“, konstatierte der 3. Präsident.