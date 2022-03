TÜV streicht Sammeltermine zusammen

Von: Andrea Gräpel

Landwirtschaftliche Zugmaschinen müssen – je nach erlaubter Höchstgeschwindigkeit – jedes Jahr oder alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung. © dpa-bildfunk

15 Sammeltermine zur TÜV-Untersuchung landwirtschaftlicher Zugmaschinen waren ursprünglich in diesem Jahr im Landkreis vorgesehen. Der TÜV Süd hat diese Termine nun auf drei zusammengestrichen. Erfahren haben die Landwirte davon eher per Zufall. Die Verärgerung ist groß.

Landkreis - Auch landwirtschaftliche Zugmaschinen müssen regelmäßig zur Hauptuntersuchung beim TÜV (Technischer Überwachungsverein) oder einer anderen Organisation wie Dekra oder GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung). Schnellere Zugmaschinen sind jedes Jahr fällig. Die Überwachungsorganisationen wiederum werden von der Regierung von Oberbayern beaufsichtigt. „Und die schaut momentan sehr genau drauf, dass die Regeln eingehalten werden“, sagt Uwe Hippmann, der als Gebietsleiter TÜV Süd für Oberbayern zuständig ist.

Der TÜV bot für Landwirte bislang flächendeckend Sammeltermine an sogenannten Prüfplätzen in den Gemeinden an, um die Anfahrt zu erleichtern. „Tatsächlich sind die Anforderungen an die Prüfplätze aber höher geworden“, erklärt Hippmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Insbesondere gehe es dabei um den „Scheinwerfereinstell-Prüfplatz“.

„Wir dürfen nicht mehr auf der grünen Wiese prüfen“, sagt er. Dass die Landwirte von dieser Änderung nur vereinzelt erfahren haben, sei der Datenschutzgrundverordnung geschuldet. „Wir brauchen jedes Mal wieder das Einverständnis der Landwirte, dass wir sie kontaktieren dürfen. Das gibt aber nicht jeder.“ Gleichwohl zeigt er Verständnis für die Verärgerung einiger Landwirte.

Lange Wege und Wartezeiten müssten aber gar nicht sein. Jedem Landwirt stehe es frei, statt der Wahrnehmung des Sammeltermins einen eigenen Termin bei einem sogenannten Prüfstützpunkt zu vereinbaren. Als solche seien flächendeckend die meisten Auto-Werkstätten ausgewiesen, sagt Hippmann.

Unterteilt wird bei der technischen Überwachung in drei Kategorien: Technische Prüfstelle (zum Beispiel der TÜV an der Moosstraße in Starnberg), Prüfstützpunkt (Kfz-Werkstätten) und Prüfplatz. Jede Kategorie hat bestimmte Anforderungen zu erfüllen. „Die Anforderungen gingen in den vergangenen Jahren rauf und wieder runter und wurden dann wieder verschärft“, sagt Hippmann. Die meisten der bisher üblichen Prüfplätze erfüllten diese Anforderungen nicht mehr und hätten deshalb nun gestrichen werden müssen. „Es tut uns selber leid“, sagt Hippmann, der bis 2010 Prüfstellen-Leiter in Starnberg war. „Für den Prüfer ist es immer eine schöne Gelegenheit, mal rauszukommen.“

Geprüft werden müssen unter 40 km/h schnelle landwirtschaftliche Zugmaschinen alle zwei Jahre, schnellere sind jedes Jahr fällig. In diesem Zusammenhang merkt Hippmann an, dass die wenigsten Zugmaschinen noch in die erste Kategorie passten. Die modernen Bulldogs seien weitaus größer und schneller, Hippmann spricht von „satellitengesteuerten Hightech-Geräten“. Diese Fahrzeuge bedürften ohnehin einer Überprüfung an einer technischen Prüfstelle oder an einem Prüfstützpunkt. „Sie sind ja schnell unterwegs und müssen nicht mit 25 km/h dahintuckern.“ Sammeltermine würde er deshalb mittlerweile auch gerne als Oldtimer-Veranstaltung bezeichnen – wenngleich noch viele davon in Gebrauch seien.

Die drei Sammeltermine, die der TÜV in diesem Jahr im Landkreis anbietet, finden statt in Gilching (Mittwoch, 16. März, 9 bis 10 Uhr, Autohaus Echensperger, Carl-Benz-Straße 15), in Herrsching (Mittwoch, 16. März, 11.15 bis 11.45 Uhr, Autohaus Sternpark, Gewerbestraße 64) und in Erling (Montag, 21. März, 9.30 bis 10.15 Uhr, Autowerkstatt Metz, Starnberger Straße 3).