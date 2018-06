Fortschritte beim Thema Sicherheit

Gut vier Stunden lang ging es gestern Vormittag im Staatlichen Bauamt Weilheim um die Sicherheit des B 2-Tunnels. Während eine Forderung der Feuerwehr unerfüllt bleiben wird, gibt es an anderen Stellen berechtigte Hoffnung auf Nachbesserung.

Starnberg – Es bleibt dabei: Die Fahrspuren im B 2-Tunnel durch Starnberg werden nicht durch eine Mittelwand getrennt. „Das ist nicht realisierbar“, sagte der Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, Uwe Fritsch, gestern Nachmittag dem Starnberger Merkur. Zuvor hatte in seiner Behörde eine gut 25-köpfige Runde mehr als vier Stunden lang über die Sicherheit des Bauwerks diskutiert. Grundlage bildeten Überlegungen von Starnbergs Feuerwehrkommandant Markus Grasl, die Fragen zum Brandschutz aufgeworfen hatten.

Unter anderem war die fehlende Trennung der beiden Fahrspuren ein wichtiges Anliegen. „Eine solche Mitteltrennwand würde zu ganz anderen Dimensionen führen“, entgegnete Fritsch. Da gewährleistet sein müsse, eine Pannenstelle zu passieren, hätte eine solche Mauer „quasi eine durchgehende Standspur“ zur Folge. Dafür ist schlicht kein Platz vorhanden – anders als in München, wo die Tunnel am Mittleren Ring über zwei Fahrspuren in jeder Richtung verfügen. „Das kann man nicht miteinander vergleichen“, sagte Fritsch und relativierte das Thema: „Eine Mitteltrennwand ist nicht erforderlich, um einen sicheren Tunnel herzustellen“, sagte er und verwies auf den Grenztunnel bei Füssen am Ende der A 7.

Zwei anderen Forderungen der Feuerwehr steht das Bauamt dagegen wohlwollender gegenüber: dem Einbau einer automatischen Schaumlöschanlage und dem Einbau von Aufzügen in die teils 30 Meter hohen Rettungsschächte. Gerade letzteres bezeichnete Fritsch als „grundsätzlich berechtigte Forderung“, vor allem zum Schutz von Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Gut überlegt müsse eine Sprinkleranlage sein. Vom Grundsatz her sollten sich die Menschen bei einem Unglücksfall selbst aus dem Tunnel zu den Ausgängen oder in Sicherheitsbereiche retten, gab Fritsch die Praxis wieder. „Wenn eine Sprinkleranlage angeht, kann es sein, dass die Menschen Hemmungen haben, ihr Auto zu verlassen.“ Fest steht für den Behördenleiter: Beide Themen müssen weiter diskutiert werden, ebenso weitere offene Fragen wie zum Beispiel die Aufstellflächen für Rettungskräfte oder auch der Umgang mit Gefahrguttransporten.

Der Tunnelmanager Sebastian Schürzinger von der Zentralstelle für Ingenieurbauwerke und Georisiken hat den Auftrag, aus den Teilnehmern der gestrigen Sitzung Arbeitsgruppen zu bilden, die die Themen vertiefend bearbeiten. Auch der Sicherheitsbeauftragte der Autobahndirektion Südbayern, Erwin Hagenmaier, ist dabei. Bis „allerspätestens diesen Dezember“ sollen Ergebnisse vorliegen. „Es gibt keine schnellen Lösungen“, sagte Fritsch und betonte erneut: „Wir werden keinen unsicheren Tunnel bauen.“

Die Gesprächsatmosphäre bezeichnete er als „sehr konstruktiv“ – eine Einschätzung, die Bürgermeisterin Eva John teilt. Sie führte die Starnberger Delegation an, der Ordnungsamtsleiter Ludwig Beck, Feuerwehrkommandant Grasl und dessen Stellvertreter Maximilian Maenner sowie vom Stadtrat Feuerwehrreferent Franz Heidinger und die Verkehrsreferenten Stefan Frey und Dr. Klaus Rieskamp angehörten. Dass es keine Mittelwand geben werde, sei „ernüchternd“, sagte John. Und für weitere wesentliche Dinge gebe es auch noch keine Lösung. Nun komme es darauf an, die Themen planerisch zu bewältigen – „das müssen wir schaffen“, sagte John. „Dabei orientiere ich mich an dem, was die Feuerwehr sagt.“

Kommandant Grasl sieht mit Blick auf die Schaumlöschanlage und die Aufzüge eine positive Tendenz. Wenn die Behörde bereit sei, Zugeständnisse zu machen, obwohl der Planfeststellungsbeschluss fix ist, mache ihn das froh. Und wenn schon keine optimalen Bedingungen mehr möglich seien – Stichwort Mittelwand –, dann müsse die Situation wenigstens „handhabbar“ gemacht werden. Der Anfang scheint gemacht. Grasl: „Das war ein guter Dialog.“