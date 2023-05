Tunnel-Infocenter verschwindet

Willkommen im Infocenter: Michael Meister, Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim, 2018 im damals neuen Center. Nun wird es abgebaut. © Andrea Jaksch

Die Info-Container für den Tunnelbau bleiben bis Jahresende am Landratsamt stehen und werden dann nach Süden verlegt.

Starnberg – Knapp fünf Jahre nach der Eröffnung wird das Staatliche Bauamt Weilheim das Tunnel-Infocenter neben dem Starnberger Landratsamt in Stufen abbauen. Am Dienstag wurden bereits Teile abgenommen. Geöffnet hatte es wegen der Corona-Pandemie schon lange nicht mehr.

Das Infocenter sei ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeiten zum B 2-Tunnel, teilte die Weilheimer Behörde am Dienstag mit. „Der Betrieb des Infocenters beim Landratsamt ab Anfang Oktober 2018 hat sein Ziel diesbezüglich in vollem Umfang erreicht. Die Möglichkeit, mit dem Team Tunnel Starnberg direkt in Kontakt zu treten und konkrete Fragen zu stellen, haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Starnberg und dem Umland genutzt“, heißt es in der Mitteilung. In der Pandemie mussten die Öffnungszeiten reduziert werden, schließlich wurde das Infocenter geschlossen.

Nun wird es in zwei Stufen abgebaut. Am Dienstag sollte die Verkleidung abgebaut werden. Das Baubüro bleibe nach derzeitigem Kenntnisstand noch etwa bis zum ersten Quartal 2024 dort bestehen, da dies unter anderem bis Jahresende auch als Besprechungsraum von der DB Netz AG und von ihr beauftragten Firmen im Rahmen des Ersatzneubaus der Bahnbrücke genutzt werde. Mit Fertigstellung der neuen Bahnbrücke seien die Arbeiten im Bereich des künftigen Nordzulaufs abgeschlossen – und die Baucontainer werden entsprechend nicht mehr im Norden benötigt.

„Zum Frühjahr 2024 werden wir dann die Fläche, die uns das Landratsamt für Infocenter und Baubüro zur Verfügung stellte, räumen und an das Landratsamt zurückgeben“, erklärte Lukas Schulte, Abteilungsleiter Tunnel am Staatlichen Bauamt. „Parallel laufen unsere Überlegungen für den Aufbau der Baucontainer in Starnberg Süd auf der dort bereits eingerichteten Fläche für den Tunnel Starnberg direkt an der B 2.“ Später soll es dort wieder ein Infocenter zu den Maßnahmen geben.