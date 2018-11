Tunnelbau: „Auf Feedback angewiesen“

Für den Austausch mit Einzelhändlern und Gewerbetreibenden will das Staatliche Bauamt zum Bau des B 2-Tunnels eines Arbeitsgruppe schaffen. Gesprächsbedarf gibt es reichlich, wie eine Versammlung am Mittwochabend zeigte. Direkt betroffen sind nur wenige.

Starnberg – Der Bau des Starnberger B 2-Tunnels soll die Wirtschaft in der Stadt möglichst wenig behindern. Dieses Ziel verfolgt das Staatliche Bauamt Weilheim und will deswegen eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, in der sich Projektteam, Einzelhändler und Gewerbetreibende über den Bauablauf austauschen. „Wir sind auf Ihr Feedback angewiesen“, sagte Behördenleiter Uwe Fritsch am Mittwochabend bei einer Versammlung für Handel und Gewerbe, an der rund 120 Unternehmer und Geschäftsleute teilnahmen. Hauptproblem aus Sicht des Bauamtes ist der Baustellenverkehr für Notausstiege oder Abluftkamin. Einige Unternehmen aus dem Gewerbegebiet machen sich Gedanken über die Erreichbarkeit ihrer Firmen. Citiyinitiave-Chef Gerald Funk betonte, man müsse in der Bauzeit vernünftig zusammenarbeiten, damit „alle ihre Geschäfte machen können“.

Offensive gegenFalschinformationen

Das elfköpfige Tunnel-Projektteam um Leiter Herwig Ludwig geht in die Offensive, weil sich diverse Gerüchte und Falschinformationen nach wie vor halten. Rückmeldungen zu den ersten Bauarbeiten an der Münchner Straße, Gespräche im Infocenter oder Zuschriften seien „für uns aufschlussreich und erschreckend“ gewesen, sagte Fritsch, und hätten gezeigt, wie schlecht die Bevölkerung informiert sei. Erklärte Tunnelgegner würden zudem falsche oder einseitige Darstellungen verbreiten. Der Grund für das Informationsdefizit, gestand Fritsch ein, liege auch an seiner Behörde, die aus Kapazitätsgründen lange zu wenig aufgeklärt habe. Das soll sich nun ändern – auch durch Broschüren wie jene, die am Mittwoch in einer Auflage von rund 14 000 Exemplaren in der Stadt verteilt wurde, oder durch die Sprechzeiten im Infocenter neben dem Landratsamt. Zu den Falschdarstellungen zählt Fritsch auch die Aussage, durch den Tunnelbau werde es acht Jahre ein Verkehrschaos geben, die Wirtschaft müsse mit Einbußen rechnen. Er machte deutlich, dass der Bau „keine flächendeckenden Beeinträchtigungen“ mit sich bringen werde.

Projektleiter Ludwig stellte den Bauablauf vor, soweit er bisher bekannt ist. Ja, das Projekt sei anspruchsvoll und eine „echte Herausforderung“. Und nein, es sei „kein Experiment“, da mit den geplanten Methoden in ähnlichem Untergrund bereits Tunnel problemlos gebaut worden seien; etwa der Elbtunnel oder Tunnel in Zürich. Dass der Tunnelbau nicht leistbar sei, stimme nicht.

Routen für denBaustellenverkehr

Etwa 90 Prozent des Baustellenverkehrs werden die Innenstadt nie erreichen, da das „Hauptlager“ auf Höhe Franz-Heidinger-Straße südlich des Einkaufszentrums an der Weilheimer Straße eingerichtet werde. Dort wird auch die Tunnelbohrmaschine zusammengebaut und von dort nach Norden bohren. Der Abraum wird nach Süden abtransportiert. Anders sei das bei den Baustellen für die Düker (Grundwasserumleitung), die Notausstiege und andere Anlagen. „Die merkt man in der Stadt sehr wohl“, sagte Ludwig – und genau für deren Vorbereitung will er die Arbeitsgruppe mit der Wirtschaft. Die An- und Abfahrt zu diesen Baustellen nämlich soll die Unternehmen möglichst wenig beeinträchtigen. An den meisten jedoch gibt es keine Unternehmen.

Die Anfahrt zum Schlossberg, auf dem der Abluftkamin und eine Maschinenhalle gebaut werden, wird schwierig – ein Teil wird über die Söckinger und Schlossbergstraße laufen. Für Notausstiege auf der Nordwestseite des Schlossberges am alten Gefängnis wird ein Baustellenlager auf einer Wiese dort eingerichtet, die Zufahrt allerdings ist nur über die Vordermühlstraße möglich. „Das geht nicht über den Tutzinger-Hof-Platz, das wäre ja irrwitzig“, sagte Ludwig. Logische Folge: Die Route führt wohl über die Augustenstraße. „Aber darüber muss man reden“, betonte der Projektleiter. Diese Logistikrouten müssen rasch geklärt werden, da in den Ausschreibungen die vorgegebenen Strecken für Baustellenverkehr festgelegt werden.

Umleitungenund Verkehr

Die B 2 soll durchgehend bis zur geplanten Freigabe wie bisher befahrbar sein, wenn auch teils auf schmaleren Spuren. Alle Zufahrten bleiben erhalten. Dazu sei man nach dem Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, erklärte Ludwig, und deswegen sollte es keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Unternehmen geben. Absehbar ist aber, dass es zeitweise Umleitungen geben muss.

Ein Knackpunkt dürfte auch das Nordportal werden, da die Baugrube auf Höhe der Kreuzung beginnt und fast bis zur Ferdinand-Maria-Straße reicht. „Das muss man geschickt gestalten“, sagte Ludwig vielsagend – diese Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Absehbar sei, dass zeitweise eine Umleitung über Rheinland- und Hanfelder Straße zum Tutzinger-Hof-Platz eingerichtet werden muss. Stadtrat Franz Heidinger forderte umgehend, dies wegen Gymnasium und Feuerwehr zu überdenken. Zudem habe die Stadt die Rheinlandstraße ja gerade ausbauen lassen. „Wir schauen uns das an“, versprach Ludwig. Vizebürgermeister Dr. Klaus Rieskamp schwante, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sei, die Straße auszubauen. Allerdings: Als die Rheinlandstraße erneuert wurde, schien der Tunnelbau unrealistisch.

Was bedeutet dieBeweissicherung?

Ist die Tunnelbohrmaschine erst mal im Einsatz, kann das Folgen an der Oberfläche haben. Zwischen Tunneldecke und Kellerböden der Häuser liegen je nach Ort zwischen sechs und 45 Meter. Setzungen seien möglich, gestand Ludwig ein. An den ungünstigsten Stellen könnten es bis zu 20 Zentimeter sein. Deswegen werden bis übernächstes Jahr alle Gebäude in den betreffenden Bereichen untersucht. Dieses Beweissicherungsverfahren übernehme ein unabhängiger Gutachter: „Wir haben keinen Einfluss.“ Dokumentiert werden alle vorhandenen Schäden – das diene sowohl der Absicherung der Eigentümer als auch des Staatlichen Bauamts. An kritischen Stellen und jenen, an denen die Bohrmaschine Fundamenten nahe kommt, werden Sensoren angebracht, die jede Bewegung sofort melden. Die Beweissicherung sei Standard und bedeute nicht, dass man Befürchtungen habe.

Gibt esSchadenersatz?

Die Tunnelbauer versorgten die Unternehmer und Händler am Dienstag mit Hintergrundinfos zu Rechten der Anlieger bei solchen Projekten und zu eventuellen Schadenersatzansprüchen. Zudem verteilten sie eine Checkliste der IHK, anhand derer man sich auf die Bauzeit vorbereiten kann. Entschädigungen – auch bei Umsatzausfällen – sind im Prinzip möglich, nur würde das im Einzelfall geprüft.

Ausbau Münchner undPetersbrunner Straße

Eine Reihe von Fragen der Unternehmer, die von Cityinitiative, IHK und Wirtschaftsfördergesellschaft gwt eingeladen worden waren, bezog sich auf die Erreichbarkeit des Gewerbegebietes nach Abschluss des Ausbaus der Münchner Straße und die Petersbrunner Straße. Dieter Krausnick (Creativcenter) etwa oder Carl Baasel sind mit der Zusammenarbeit mit der Stadt beim Ausbau der Petersbrunner Straße höchst unzufrieden. Sie warfen dem Rathaus vor, zu wenig Einsatz – auch personell – zu zeigen. Stadträte wie Rieskamp oder Stefan Frey widersprachen, boten aber Gespräche zu den Problemen an.

Andere Unternehmer machen sich Sorgen, ob ihre Mitarbeiter während der Bauzeit nicht noch mehr Zeit im Stau verbringen. Uwe Fritsch: „Wir können das Verkehrsproblem in Starnberg nicht mit einer Baustelle wegzaubern, deswegen bauen wir ja den Tunnel.“ Ziel sei, die Lage durch den Bau nicht zu verschlechtern. Ludwig gab ein Ziel aus: Maßstab sei, wie die Verkehrsführung am Luise-Kiesselbach-Platz während des Baus dort gelaufen sei. Diese Baustelle hatte Autofahrer nur wenige Nerven gekostet.