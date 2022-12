Generalsanierung des Gymnasiums Tutzing verschoben

Von: Peter Schiebel

Teilen

Blick auf das Gymnasium Tutzing: Die Trägerschaft ist im Jahr 2020 von der Gemeinde auf den Landkreis übergegangen. Kurz darauf legte die Kreisverwaltung eine Bestandsaufnahme vor, die zahlreiche bauliche Mängel offenbarte. © aj

Nicht nur der Neubau der Fachoberschule (FOS) in Starnberg, sondern auch die Generalsanierung des Gymnasiums Tutzing werden um mehrere Jahre verschoben. Das sind zwei wesentliche Ergebnisse der Beratungen über den Kreishaushalt für das kommende Jahr.

Landkreis – Der Landkreis Starnberg muss der allgemeinen Entwicklung und seinem ehrgeizigen Investitionsprogramm der jüngeren Vergangenheit Tribut zollen: Weil die Ausgaben und verbunden damit die Kreditaufnahme und die Zinsbelastung vor allem in den nächsten Jahren schwindelerregende Höhen zu erreichen drohen, hat der Haushaltsausschuss des Kreistages auf die Bremse getreten. Auf Vorschlag von Landrat Stefan Frey und Kämmerer Stefan Pilgram hat der Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag den Neubau der Fachoberschule (FOS) in Starnberg und die Generalsanierung des Gymnasiums Tutzing auf die Zeit nach 2026 verschoben. Gleiches gilt für einen erheblichen Teil von ursprünglich geplanten Baumaßnahmen in den Kliniken.

Allein diese drei Posten entlasten den Kreishaushalt in den kommenden vier Jahren um 50 Millionen Euro (FOS), neun Millionen Euro (Tutzing) und 32,7 Millionen Euro (Kliniken). Für Pilgram war klar: Ohne diese Verschiebung wäre der Etat nicht genehmigungsfähig. Gleichzeitig betonte der Kämmerer, dass für alle Projekte Planungskosten vorhanden seien. Vor allem die Schulprojekte sollen bis inklusive der Ausführungsplanung vorbereitet werden, um bei besserer Kassenlage umgesetzt werden zu können.

Albert Luppart: „Angesichts der Investitionen in das Gymnasium Herrsching müssen andere Projekte leiden.“

Albert Luppart (FW) sah zwar die Notwendigkeit für die finanziellen Einschnitte, sagte aber auch: „Angesichts der Investitionen in das Gymnasium Herrsching müssen andere Projekte leiden.“ Es sei „schade, dass Schulen gegeneinander ausgespielt“ würden. Gerade was die FOS betreffe, könne das Versprechen auf einen Neubau nicht gehalten werden. Ein Vorwurf, den der Landrat nicht gelten lassen wollte. Die FOS sei derzeit gut untergebracht, sagte Frey. Ein Gebäude an der Starnberger Moosstraße sei „mit erheblichem Millionenaufwand“ saniert worden. Die FOS könne „ordentlich“ betrieben werden. Und was Tutzing anbelangt, so würden „notwendige Sanierungsarbeiten“ auch in den nächsten Jahren vorgenommen werden.

Insgesamt bat Frey um Verständnis: „Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass wir so sparen müssen“, sagte er und kündigte an, die nächsten Jahre auf Sicht fahren zu wollen. Wie sich die finanzielle Lage bis 2026 tatsächlich entwickle, sei derzeit Kaffeesatzleserei. „Stand heute fahren wir aber ein Stück weit vorsichtiger als bisher.“ Und er verteidigte auch unpopuläre Maßnahmen, für die er Verantwortung übernehme. „Das ist ein Politikansatz der Ehrlichkeit den Bürgern gegenüber“, sagte Frey. „Ich rechtfertige das auch in Bürgerversammlungen.“

Neben den großen Investitionsbrocken hatte der Ausschuss in insgesamt vier Sitzungen Streichungen von insgesamt 968 000 Euro vorgenommen – darunter ein großer Posten (600 000 Euro weniger Betriebskostenzuschuss für die Realschule Herrsching und das Gymnasium Starnberg) und viele kleine Posten. So ist zum Beispiel die Informationsfahrt des Kreistages im kommenden Jahr gestrichen, auch der Energiepreis wird 2023 nicht verliehen, das Fünf-Seen-Filmfestival bekommt 6000 Euro weniger Zuschuss (jetzt 15 000 Euro), das Theaterforum Gauting 10 000 Euro weniger (jetzt 20 000 Euro).

Grüne kritisierten Kürzungen im Umweltbereich

Martin Pilgram und Bernd Pfitzner (beide Grüne) kritisierten Kürzungen im Umweltbereich und kündigten noch einen eigenen Antrag dazu an. Frey wies diese Vorhaltungen energisch zurück und verwies auf die Förderung der neu gegründeten Energieagentur. „Es wissen alle, dass Klimaschutz das Gebot der Stunde ist“, betonte er. Ihm gehe es aber „nicht um den x-ten Bericht vom x-ten Bericht“, sondern um konkrete Maßnahmen. Und die ergreife der Landkreis.

Zustimmung zum Haushalt kam außer von den Grünen von allen anderen Fraktionen. Das 630 Seiten starke Zahlenwerk hat ein Volumen von insgesamt rund 266 Millionen Euro und beinhaltet eine maximale Kreditaufnahme von 54 Millionen Euro. Es muss noch von Kreisausschuss und Kreistag beschlossen werden. Durch die Einsparungen fällt die Erhöhung der Kreisumlage, die die Kommunen zahlen müssen, etwas geringer aus. Sie steigt von 50,2 Prozent in diesem Jahr auf 53,55 Prozent im nächsten, ursprünglich war ein Anstieg auf 53,95 Prozent geplant.