U18-Wahl im Landkreis Starnberg

Einige Jugendzentren laden am 5. Oktober im Landkreis Starnberg zur U18-Wahl. Teilnehmen können alle, die noch nicht volljährig sind.

Landkreis – Wählen wie die Großen – das können unter 18-Jährige bereits neun Tage vor der „echten Wahl“. Am Freitag, 5. Oktober, findet im Vorfeld der Bayerischen Landtagswahl landesweit die sogenannte U18-Wahl statt, an der sich Kinder und Jugendliche beteiligen können.

Wie bei der klassischen Wahl gehen die jungen Teilnehmer in Wahllokalen in eine Kabine, füllen ihren Stimmzettel aus und dürfen gespannt sein, welcher Kandidat die Wahl gewinnt.

Auch im Landkreis Starnberg können junge Menschen in verschiedenen Wahllokalen ihre Stimme abgeben: In Herrsching wird das „Stellwerk“ – Haus der Jugend (Baderstraße 25) von 12 bis 18 Uhr zum Wahllokal. Von 14 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche in Wörthsee im Jugendhaus in der Graf-Toerring-Straße 13 ihre Kreuze setzen. Schüler der neunten und zehnten Klassen der Benedictus-Realschule Tutzing können sich außerdem am Freitag von 11.15 bis 12.45 Uhr im schuleigenen Wahllokal an der U18-Wahl beteiligen. Das Jugendzentrum Starnberg (Nepomukweg 19) lädt von 14 bis 18 Uhr zur Wahl ein, das Gautinger Jugendzentrum (Bahnhofstraße 6) hat von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Im Jugendzentrum Krailling (Hubertusstraße 2) dürfen unter 18-Jährige von 16 bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Das Landkreisergebnis wird spätestens am Samstagmittag unter U18.org veröffentlicht.