Berg und Titel zum Greifen nah

Was für ein Bild! Einige Prüfungen der Oldtimer-Weltmeisterschaft der Feuerwehren, an der auch wieder die Söckinger teilnahmen, fanden an der Großglockner-Hochalpenstraße statt – mit Pause. © Feuerwehr Söcking

Sie waren wieder unterwegs, die Söckinger Feuerwehrleute, um mit ihrem Oldtimer an der Oldtimer-Weltmeisterschaft am Großglockner teilzunehmen – ein Erlebnis, das keiner vergisst.

Söcking - Söckings Vorstand Fritz Obermeier und seine Mitstreiter Christian Hauptmann, Thomas Obermeier, Herbert Obermeier, Ludwig Mayr, Daniel Pascher, Gerhard Moser, Benjamin Bauer, Dorothee Hauptmann, Maximilian Obermeier, Florian Obermeier, Rebecca Obermeier, Benjamin Otto, Laura Osthues, Veronika Püschel und Peter Obermeier aus Söcking sowie Marcus und Luis Fohrmann von der Feuerwehr Hadorf haben die Reise zusammengefasst:

„Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Feuerwehr- Oldtimer-Weltmeisterschaft in Bruck an der Großglocknerstraße im Jahr 2019 nahmen wir nach Corona-Pause dieses Jahr wieder mit 16 Kameraden und Kameradinnen aus Söcking mit unserem Feuerwehr Oldtimer TLF 16/25, Baujahr 1974, an der Weltmeisterschaft teil, die heuer zum zehnten Mal stattfand Neu dabei war der 2. Kommandant der Feuerwehr Hadorf, Marcus Fohrmann, mit Sohn, die sich uns in einem privaten Feuerwehrfahrzeug LF 8 (Baujahr 1986) von Rudi Zirngibl anschlossen.

Abfahrt zu drei ereignisreichen Tagen war am Freitagmorgen. Nach einer kleinen Ruhepause von der Fahrt und der Anmeldung kam am späten Nachmittag schon die erste Aufgabe, eine Gleichmäßigkeitsfahrt. Eine Strecke unbekannter Länge sollte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32,3 km/h gefahren werden. Die Strecke ging einen Teil der Großglockner-Hochalpenstraße hinauf. Mit einer geringen Abweichung von nur 16,7 Sekunden konnten wir diesen Wettbewerb erfolgreich abschließen. Das Abendessen und den darauffolgenden fröhlichen Abend genossen wir sodann bei bester Laune und erstklassigem Wetter.

Am Samstagmorgen stand die zweite Wettbewerbsfahrt an, und die Anspannung war bei allen merklich zu spüren. Um 7.30 Uhr ging es los auf der Großglocknerstraße von Bruck (750 Meter Höhe) bis hinauf zum Fuscher Törl (2431 Meter). Die Veranstalter um Christian Hutter von der Feuerwehr Bruck an der Großglocknerstraße hatten sich spannende Randbedingungen ausgedacht. Die circa 26 Kilometer lange Strecke war in zwei gleich lange Abschnitte eingeteilt, auf jedem der Abschnitte wurde die Fahrtzeit gemessen. Aufgabe war es nun, beide Abschnitte mit der gleichen Zeit zu absolvieren. Dies war insbesondere schwierig und herausfordernd, da im unteren Teil eine Baustelle mit Ampel zu durchfahren war, im oberen Bereich viele der Kehren zu meistern waren und somit eine Planung der Fahrt aufgrund der vorausfahrenden, in unserem Fall meist langsameren Fahrzeugen, kaum möglich war. Trotz dieser Widrigkeiten schafften wir es, mit einer Differenz von nur 27,2 Sekunden am Fuscher Törl anzukommen.

Zwei weitere Höhepunkte warteten auf uns in luftiger Höhe, bei bester Aussicht und strahlendem Sonnenschein. Die österreichischen Kameraden und Kameradinnen hatten einen Weltrekordversuch im Bereich der Wasserförderung geplant. Schon am frühen Samstagmorgen bezogen die Mannschaften mit 40 Tragkraftspritzen entlang der Hochalpenstraße Stellung. Es musste eine Strecke von 9,3 Kilometern und eine Höhendifferenz von 1435 Metern überwunden werden. Dazu wurden knapp 500 B-Schläuche eingesetzt und es waren circa 400 Feuerwehrkräfte beteiligt. Die Schwierigkeit des Weltrekordversuchs bestand nicht nur in der Menge des Materials, sondern insbesondere in der Koordinierung der Pumpenleistung. Beispielsweise mussten 44 Kubikmeter Wasser allein für das Füllen der Schläuche aufgebracht werden und jegliche Druckschwankungen auf der Förderstrecke mussten vermieden werden.

Mit größter Spannung wurde auf der Edelweißspitze auf 2572 Meter Höhe auf das Eintreffen des Wassers gewartet. Gegen 12 Uhr war es soweit. Unter größtem Jubel, Sirenengeheul und Böllerschüssen konnte eine Abteilung der österreichischen Jugendfeuerwehr mehrere C-Rohre von der Edelweißspitze einsetzen – der Weltrekordversuch war gelungen.

Am Samstagnachmittag fand ein Festakt aufgrund des erfolgreichen Weltrekordversuchs statt. Anschließend ging es ins Festzelt, in dem wir mit größter Anspannung auf die Siegerehrung warteten. Das Ergebnis: Mit unseren Leistungen der zwei Wettbewerbsfahrten lagen wir in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft von insgesamt 78 Teilnehmern auf dem fünften Platz – 14 Sekunden hinter dem Weltmeister bei insgesamt 73 Minuten Fahrzeit. Dies war eine grandiose Verbesserung im Vergleich zur Teilnahme 2019 (54. Platz der Gesamtwertung), was ein weiterer Grund zum ausgelassenen Feiern war. Ein bewegender Tag klang mit einer super Party aus, was uns nicht nur einen Tag darauf, sondern auch in den nächsten Wochen und Monaten noch in bester Erinnerung bleiben wird. Am Sonntagmorgen, nach einer traumhaften Rundfahrt um Bruck und Kapaun, haben wir uns auf den Rückweg nach Söcking gemacht. Dort sind wir am Nachmittag gut und ohne Probleme angekommen.

Unser Fazit: Drei sehr spannende und anstrengende Tage liegen hinter uns, mit vielen neuen und guten Eindrücken. Nicht nur der Großglockner war zum Greifen nah, sondern auch der Weltmeistertitel. Die WM war ein großartiges Erlebnis, die Organisation durch die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Großglockner-Hochalpenstraße war herausragend. Besonders herauszuheben ist aber die Kameradschaft, die an diesen Tagen wieder zum Vorschein kam, es herrschten gute Laune, Freundlichkeit, egal ob Jugendliche oder Erwachsene, alle hatten ihren Spaß, nicht nur am Abend im Festzelt. Als Verein und gerade als Vorsitzende können wir auf solche Mitglieder nur stolz sein.

Auch unser Tanker hat sich wieder einmal toll geschlagen und keine Schwächen gezeigt, was sicherlich auch auf die hervorragende technische Vorbereitung des Fahrzeugs durch unseren Kommandanten Hans Obermeier zurückzuführen ist. Nicht zu vergessen unsere beiden Fahrer Thomas und Ludwig, die ein super Ergebnis bei den Wettbewerben herausfuhren, und uns wieder sicher und gesund nach Hause brachten.“