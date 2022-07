Umweltfreundlicher Kunstrasen für die FT Starnberg 09

Anpfiff für den neuen Kunstrasen (vo.v.l.): FT-Vorsitzender Franz Holzinger, Bürgermeister Patrick Janik, Schiedsrichter Karl-Heinz Schmidt und Fußballabteilungsleiter Alexander Nitsch. © Andrea Jaksch

Lang hat es gedauert, aber seit ein paar Wochen können die Fußballer der FT Starnberg 09 endlich wieder auf ihrem Kunstrasen, der nach 20 Jahren erneuert werden musste, spielen und trainieren. Am Samstag wurde das Spielfeld offiziell eingeweiht.

Starnberg – Als einer der ersten Vereine im Landkreis erhielt die FT Starnberg 09 im Jahr 2003 einen Kunstrasenplatz. 19 Jahre später ist die Freie Turnerschaft erneut Vorreiter. Seit Kurzem verfügt der Verein über einen modernen Kunstrasen, bei dem nicht mehr das umweltschädliche Gummi- oder Kunststoff-Granulat, sondern Kork als Einstreumaterial verwendet wird. Gespielt wird auf dem sanierten Kunstrasenplatz bereits seit Anfang April, am Samstag wurde der neue Untergrund von Bürgermeister Patrick Janik offiziell eingeweiht und mit einem Sportfest auf dem Vereinsgelände gefeiert.

Der FT-Vorsitzende Franz Holzinger sagte: „Nach fast 20 Jahren war es an der Zeit. Wir haben bei der Stadt ein bisschen gebettelt und sind froh, dass wir den neuen Kunstrasen spendiert bekommen haben. Jetzt hoffen wir, dass er auch die nächsten 20 Jahre hält.“ Der in Tracht erschienene Bürgermeister Janik lobte die gute Zusammenarbeit von Stadt und Verein. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass die Kosten – anders als bei vielen anderen Projekten dieser Art – niedriger ausfielen als erwartet. Anstatt der ursprünglich veranschlagten 550 000 Euro wurden nur rund 380 000 Euro fällig. Anders als zunächst vermutet, musste nicht die komplette Schicht unterhalb des Kunstrasens ausgetauscht werden.

Alles nach Plan lief bei den Arbeiten allerdings nicht. Ursprünglich hätte der Platz bereits im Winter genutzt werden sollen. Die Starnberger Fußballer, die in der Regel fast das gesamte Jahr über im Freien trainieren, mussten aufgrund der Verzögerung bei den Sanierungsarbeiten auf Nachbarvereine ausweichen (wir berichteten). Umso erfreuter ist Fußball-Abteilungsleiter Alexander Nitsch, dass der Platz nun zur Verfügung steht – und auch die Qualität den Erwartungen entspricht. „Unsere AH-Spieler sagen, der alte Platz hat sich im Vergleich dazu angefühlt wie Beton“, sagt Nitsch. Lediglich einige kleinere Mängel müssen noch beseitigt werden.

Genutzt werden soll der Kunstrasen in Zukunft von Schulen, den Footballern der Starnberg Argonauts, im Winter auch von Nachbarvereinen – und natürlich vorrangig von den FT-Teams. Von denen gibt es einige, trotz Pandemie hat die Fußball-Abteilung einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen und konnte zur neuen Saison sogar zwei neue Mannschaften anmelden. „Wir haben inzwischen 19 Jugendmannschaften, zwei Herren- und ein AH-Team“, sagt Nitsch stolz. Anders als in der Vergangenheit kämen die Spieler „zu 85 bis 90 Prozent“ (Nitsch) aus Starnberg oder der näheren Umgebung. Auch die erste Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking antritt, machte zuletzt mit dem souveränen Aufstieg in die A-Klasse wieder positive Schlagzeilen.

Das offizielle Eröffnungsspiel auf dem neuen Spielfeld bestritt die B-Jugend der FT Starnberg 09 gegen den FC Teutonia München, die Spielleitung übernahm – wie bereits bei der Kunstraseneröffnung vor 19 Jahren – Schiedsrichter-Veteran Karl-Heinz Schmidt. Der 15-jährige Wenzel Euteneuer erzielte den ersten Treffer auf dem Platz nach der offiziellen Einweihung. Zeitgleich fanden auf den beiden Rasenplätzen ein Funino-Turnier für die jüngsten Fußballer sowie ein D-Jugendspiel statt, und auch die Tennisabteilung, die zuletzt ebenfalls einen ordentlichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hatte und erfolgreich eine ukrainische Trainerin integrieren konnte, legte zur Feier des Tages einen Trainingsnachmittag ein. Zum Abschluss wurde bei einem Grillfest gemeinsam gefeiert.