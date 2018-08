Umwelthilfe misst nach: Grenzwerte überrschritten

Die Deutsche Umwelthilfe hat in Starnberg Stickstoffdioxidmessungen vorgenommen und Grenzwertüberschreitungen festgestellt – an der Münchner Straße, an der offiziell bisher nicht gemessen wird. Was das für die Praxis bedeutet, ist unklar.

Starnberg – An der Münchner Straße in Starnberg werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten – zumindest nach Messungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) im Juni dieses Jahres. Offizielle Vergleichswerte gibt es nicht, weil in der Kreisstadt zwar an der Haupt- und an der Hanfelder, nicht jedoch an der Münchner Straße Daten zur Luftqualität erhoben werden. Welche Konsequenzen die Ergebnisse der DUH haben werden, ist noch unklar.

Nach den dieser Tage veröffentlichten Daten wurden im Juni 2018 an der Münchner Straße Werte von 54,6 µg NO2 je Kubikmeter Luft gemessen. Eine zweite Messung ergab am Stadtrand 39,0 µg NO2 je Kubikmeter. Relevant werden diese Zahlen erst durch den Grenzwert fürs Jahresmittel: 40 µg NO2 je Kubikmeter. Die DUH hat auch an der Hauptstraße messen lassen, das Ergebnis: 36,9. Dort steht auch eine der Messstationen, die die Stadt betreibt und die eine Firma auswertet. Die Daten vom Juni liegen jedoch noch nicht vor, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Für Herbst ist eine Auswertung angekündigt. Allerdings hatte die Firma vor wenigen Wochen einen Zwischenbericht vorgelegt, der an dieser Messstelle keine Grenzwertüberschreitungen feststellte. Die DUH allerdings auch nicht. Die Messungen der Umweltstiftung erfassen nur NO2, das vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen werde und das die Lunge schädige.

Beachtenswert bei den Daten: Die DUH gibt faktisch einen Monatsmittelwert an, weil ein Monat gemessen wurde. Der Grenzwert bezieht sich jedoch auf einen Jahresmittelwert, so die Stadt. Einen solchen gibt es für Starnberg noch nicht, weil die Messstationen noch nicht so lange stehen. Die DUH argumentiert, dass der Wert für die Messzeit „nach den Erfahrungen bislang durchgeführter Messungen aber meist nahe am Jahresdurchschnitt“ liege und Rückschlüsse zulasse.

DUH misst mit speziellen Röhrchen

Selbst wenn es eine Grenzwertüberschreitung gibt – was dann passiert, war nicht herauszufinden. Das Staatliche Bauamt Weilheim, sagte dessen Leiter Uwe Fritsch, sei in solchen Fragen für bestehende Straßen nicht zuständig. Man wolle sich die Daten aber anschauen. Das Landratsamt, erklärte dessen amtierende Sprecherin Barbara Beck, sei auch erst einmal nicht zuständig, weil die Stadt Teil des Luftreinhalteplans München sei, der wiederum von der Regierung von Oberbayern überwacht werde. Dieser Plan sieht Maßnahmen vor, um insbesondere an der Hauptstraße zu entlasten – dazu gehören sowohl die fast fertige Westumfahrung als auch der B 2-Tunnel.

Die DUH hatte im Bereich am Beginn der Münchner Straße am Tutzinger-Hof-Platz und unweit der Strandbadstraße messen lassen, ergab eine Nachfrage. Der hohe Wert stammt vom Abschnitt am Tutzinger-Hof-Platz. Gemessen worden sei mit speziellen Röhrchen, so genannten Passivsammlern. Diese Röhrchen werden beispielsweise an Schildern befestigt und einmal aktiviert – dann messen sie einen Monat lang. Die Auswertung werde durch ein anerkanntes Labor in der Schweiz vorgenommen. Diese Messmethode sei erprobt und einfach zu handhaben, teilte die DUH mit. Aus Sicht der Umwelthilfe zeigen die Werte, dass es in Starnberg ein Problem mit NO2 gebe und Maßnahmen zur Reduzierung nötig seien. Dem sollte eine genaue Messung vorangehen, um zu ermitteln, woher das NO2 stammt – auch Busse des ÖPNV könnten daran einen hohen Anteil haben. In diesem Fall wäre eine Möglichkeit, die Busse nachzurüsten. Alle Maßnahmen seien hilfreich, die zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens führten.

Wie die Regierung von Oberbayern die Daten der DUH einschätzt, war noch nicht bekannt.