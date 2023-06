Bei Brückenbau im Sommer: Umzug aus der Lärmzone

Von: Peter Schiebel

Leben an der Baustelle: Werner und Josefine Grätz wohnen seit mehr als einem halben Jahrhundert in einem Mehrfamilienhaus an der Gradstraße in Starnberg. Wenn die alte Bahnbrücke (im Hintergrund) im Sommer mit großer Lautstärke abgerissen wird, ziehen sie auf Kosten der Bahn in eine andere Unterkunft. © Andrea Jaksch

Wenn Ende August, Anfang September die bestehende Bahnbrücke über die B 2 in Starnberg abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, kann es laut werden. Sehr laut sogar. Deswegen dürfen Anwohner auf Kosten der Deutschen Bahn für die Dauer der Arbeiten in ein Hotel oder eine Pension ziehen. Die Rede ist von rund 100 Haushalten.

Starnberg – Seit 53 Jahren wohnen Josefine und Werner Grätz in der Gradstraße 7 in Starnberg. Auch wenn der Verkehrslärm auf der B 2 im Laufe der Jahrzehnte zugenommen hat, fühlen sie sich wohl in dem Mehrfamilienhaus und pflegen ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn und zu ihrem Vermieter. Letzterem ist es zu verdanken, dass das Ehepaar bereits seit April weiß, was da im Sommer auf es zu kommt.

Denn bekanntlich sind die Bundesstraße und die Bahnstrecke zwischen 24. August und 6. September komplett gesperrt, weil die Bahnbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Und weil die Arbeiten dafür tags und nachts stattfinden und zumindest zeitweise die Lärmgrenzwerte übersteigen, gehören Josefine (75) und Werner Grätz (82) zu den Starnbergern, denen die Bahn in dem Zeitraum einen vorübergehenden Umzug empfiehlt.

„Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner können für die Dauer der lärmintensiven Nachtarbeiten auf unsere Kosten zum Beispiel in ein Hotel einziehen“, teilt eine Bahn-Sprecherin auf Merkur-Anfrage mit. „Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass Bewohner für die Dauer dieser lärmintensiven Nächte finanziell entschädigt werden.“ Um wie viele Personen oder Haushalte es insgesamt geht, steht noch nicht fest. „Momentan lassen wir ein detailliertes Lärmgutachten erstellen“, sagt die Sprecherin. Sobald das vorliege, würden die Auswirkungen der Arbeiten für die Anwohner in Dauer und Umfang feststehen. „Auf dieser Basis werden in der ersten Juliwoche die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner von uns separat per Brief informiert.“

Rund 100 Haushalte betroffen

Herwig Ludwig, Projektleiter für den Tunnel Starnberg beim Staatlichen Bauamt Weilheim, geht aufgrund eines vorläufigen Lärmgutachtens von rund 100 Haushalten im Bereich Seilerweg, Gradstraße und Leutstettener Straße aus, die innerhalb der Lärmzone liegen. Zur Höhe von Entschädigungen oder Erstattungen für die Anwohner machen Bauamt und Bahn bislang noch keine Angaben. Beide Partner seien darüber „gerade in enger Abstimmung“, sagt die Bahnsprecherin.

Vor allem der Abriss der bestehenden Bahnbrücke aus dem Jahr 1960 verursacht einen Heidenlärm. Nach Angaben von Ludwig kommen Pressluftmeißel und Abrissbagger zum Einsatz, um das meterdicke Stahlbetonbauwerk zu entfernen. Die Lärmgrenzwerte für Mischgebiete von 60 Dezibel tagsüber (6 bis 22 Uhr) und 50 Dezibel nachts (22 bis 6 Uhr) würden „phasenweise überschritten“, erklärt Ludwig. „Um den Zeitraum der vollständigen Sperrung von Bahn und Straße so kurz wie möglich zu halten, muss in dem Zeitraum vom 24. August bis 6. September auch nachts gearbeitet werden“, sagt die Bahnsprecherin. Würden die Arbeiten jede Nacht eingestellt, würde das die Sperre voraussichtlich um zwei bis drei Wochen verlängern, ergänzt Ludwig. Natürlich werde die beauftragte Firma aber neueste Maschinen einsetzen und versuchen, die lärmintensive Arbeit „nach Möglichkeit tagsüber auszuführen“, sagt Lukas Schulte, Abteilungsleiter Tunnelbau beim Staatlichen Bauamt.

Besonders laut wird es Ende August

Besonders laut wird also der Abriss in der ersten Woche der Sperrung. Zumindest etwas leiser soll in der zweiten Woche der Aufbau der neuen Brücke ablaufen: einschieben der Unterbauten, einhängen der Stahlträger, fertigstellen der Bahnstrecke. Das Lärmgutachten dürfte von daher auch Aussagen darüber treffen, welche Haushalte für die kompletten zwei Wochen eine Unterkunft oder Entschädigung erhalten und welche nur für die erste Woche.

Josefine und Werner Grätz sehen der Sache trotz allem mit einer Portion Gelassenheit entgegen. „Da müssen wir durch“, sagen sie – und verbinden das Notwendige mit dem Schönen. Weil sie ihr Vermieter so frühzeitig vorab informiert hat, hat sich das Ehepaar für den Zeitraum bereits eine Unterkunft in Bad Füssing besorgt. „Da ist es sehr schön, und es kostet nur die Hälfte.“ Speziell für Einzelhändler und Gewerbetreibende bietet die Stadt am Dienstag, 4. Juli, eine Infoveranstaltung an.