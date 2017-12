Die Starnberger Polizei sucht Zeugen. Unbekannte Sprayer haben am Starnberger See-Bahnhof ihr Unwesen getrieben.

Starnberg– Schmierfinken haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch ihr Unwesen im Bereich des Starnberger See-Bahnhofs getrieben. Wie die Starnberger Polizei mitteilt, sind Schaukästen in der Unterführung zur Seepromenade mit Graffiti besprüht worden. Auch einen Kiosk auf der Promenade haben der oder die Unbekannten nicht ausgelassen. Wie in der Unterführung wurden die Rollläden mit weißer und schwarzer Farbe mit den Aufschriften „DORN“, „DK“ und „Drunk Kids“ beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Starnberg unter z (0 81 51) 36 40 entgegen.