Scheibe zerstört, Tasche gestohlen

Aus einem geparkten Auto klaute ein Unbekannter in Wangen am Donnerstag eine Handtasche.

Wangen - Das war offenbar zu leichtsinnig: Eine 59 Jahre alte Frau aus München stellte am Donnerstag ihre Handtasche im Fußraum ihres Autos ab, als sie den Skoda an einer Staatsstraße bei Wangen parkte und anschließend spazieren ging. Als sie nach etwa einer Stunde gegen 16 Uhr wieder zurück kam, war die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen und die Tasche samt Inhalt verschwunden. Der Täter erbeutete neben Dokumenten wie Führerschein, Ausweis, Scheckkarte und Zulassungsbescheinigung auch Bargeld. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf etwa 150 Euro. An der Scheibe entstand zudem ein Sachschaden von etwa 500 Euro.