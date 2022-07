Unbekannter entwendet Radl während Friedhofsbesuchs

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Das gestohlene Rad: ein 20 Jahre altes Mountainbike, an dem viele Erinnerungen hängen. © privat

Heinz Oberrauch aus Söcking ist ein Bergfex. Um in die Berge zu kommen, nutzte er ein ganz besonderes Fahrrad, das er sich vor 20 Jahren hat zusammenbauen lassen. Dieses silberne Rad der Marke „Bergwerk“ wurde ihm am Montagabend um 21 Uhr bei einem Besuch des Friedhofs St. Joseph in Starnberg gestohlen, und zwar binnen Minuten. Der 75-Jährige ist fassungslos.

Starnberg - Oberrauch wollte an dem Abend, kurz vor Beginn des Gewitters, nur kurz ein Sterbebild am Grab eines engen Freundes platzieren. Er hatte ihn in den vergangenen neun Monaten nach einer schweren Erkrankung begleitet, gerade war er im Alter von 84 Jahren gestorben. „Er war einst mein Kletterlehrer. Er gehörte zur Familie“, sagt Oberrauch. Also war er mit dem Radl, das er seit 20 Jahren hütet, auf das er immer besonders aufpasst und das er auch auf richtig hohe Gipfel getragen hat, zum Friedhof gefahren. Dort lehnte bereits ein gelbes Klapprad. Er nahm dann eine Person wahr, normaler Passant, groß gewachsen, schwarzes T-Shirt und einen Lockenkopf. „Ich dachte, ihm gehört das Klapprad.“ Nichts Böses ahnend lehnte Oberrauch sein Radl ebenfalls an, unversperrt. Als er zwei Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, war es weg und nur noch das Klapprad da. „Da oben watet ja niemand auf eine Gelegenheit, er muss völlig spontan das Rad genommen haben.“ Oberrauch suchte sofort danach noch die Umgebung und Starnberg ab. Ohne Erfolg.

„Der ideelle Verlust ist sehr hoch“, sagt Oberrauch. Er war mit dem Radl sommers zum Klettern gefahren, im Winter hatte er sogar Skier draufgepackt. Den Gepäckträger hatte er sich von einem Spengler befestigen lassen. „Das Schlimmste wäre, wenn der Dieb das Radl einfach wegschmeißt“, sagt Oberrauch. In Zusammenhang mit dem Grabbesuch ist der 75-Jährige doppelt schockiert. „Ich war wie vom Blitz getroffen. Und ich verstehe nicht, dass es da keine Hemmschwelle gibt und jemand einfach zugreift.“

Der Söckinger hat bei der Polizei in Starnberg Anzeige erstattet. Wer das Radl entdeckt oder Hinweise geben kann: (0 81 51) 36 40.