Unbekannter treibt sich in Starnberger Schulen herum

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Fachoberschule (FOS) Starnberg. © ike

An der Fachoberschule (FOS) Starnberg und am Gymnasium Starnberg hat sich ein bislang unbekannter Mann herumgetrieben. Von einem „Phantom“ wollen die Schulleiter aber nicht sprechen.

Starnberg – Ein bislang unbekannter junger Mann hat sich in den vergangenen Wochen ohne ersichtlichen Grund je zweimal im Gymnasium Starnberg und in der Fachoberschule (FOS) Starnberg herumgetrieben. Das bestätigen die Schulleiter und Starnbergs Polizeichef Bernd Matuschek auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Demnach ist der Mann am 15. und am 22. Dezember jeweils im ersten Stock des FOS-Gebäudes an der Moosstraße sowie Mitte Dezember und am 17. Januar im Gymnasium aufgefallen, einmal im ersten und einmal im dritten Stock. Nachdem er von Schülern und Lehrern angesprochen worden sei, sei er jeweils geflüchtet, sagt Matuschek. Einmal habe ihn eine Schülerin fast festhalten können. Was der Mann vorhatte, ist unklar.

Die Schulen haben in allen Fällen die Polizei verständigt sowie Schüler, Eltern und Lehrer informiert. „Wir haben zudem unsere Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen erhöht“, sagt FOS-Leiter Anton Furtmayr, ohne näher darauf einzugehen. Das Gymnasium ist dazu übergegangen, das Gebäude nun und bis auf Weiteres auch tagsüber abzuschließen, zudem wurden die Pausenaufsichten verstärkt. Auch der Zugang zu den Schultoiletten ist beschränkt. „Die Eltern haben sehr verständnisvoll reagiert“, sagt Rektor Thomas Volz und betont: „Es ist alles ruhig. Wir haben die Lage im Griff. Es gibt kein Phantom.“

Der Gesuchte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlaksig. Er trug in allen Fällen Kapuzenpullover, Jeans und dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle. Insgesamt machte er einen gepflegten Eindruck. Weil er die Kapuze jeweils tief ins Gesicht gezogen hatte, bittet FOS-Leiter Furtmayer seine Schüler, ihre Kapuzen abzusetzen. ps