Unentdeckter Pilz lässt Baum umstürzen

Baum auf der Otto-Gaßner-Straße: Ursache war laut Stadtverwaltung ein von außen nicht sichtbarer Pilzbefall. © privat

Die Starnberger Stadtverwaltung hat an Otto-Gaßner- und Max-Emanuel-Straße erneut die Standsicherheit der Bäume kontrollieren lassen. Am Montag war einer umgestürzt, zum Glück war niemand auf der Straße unterwegs.

Starnberg – Ein unentdeckter Pilzbefall war offenbar die Ursache, weswegen am Montagmorgen ein großer Baum auf die Otto-Gaßner-Straße in Starnberg gestürzt ist. Zu Schaden kam niemand – aber da dort noch weitere Bäume am Hang stehen, machen sich manche Sorgen um die Sicherheit. Zumal: Dort führt der Schulweg zur Grundschule entlang.

Die Stadtverwaltung hat auf den Vorfall reagiert und ließ am Donnerstag alle städtischen Bäume im Bereich Otto-Gaßner-Straße und Max-Emanuel-Straße kontrollieren. „Die Bäume werden regelmäßig, das heißt einmal im Jahr, vom städtischen Baumkontrolleur geprüft. Dabei handelt es sich um eine Sichtprüfung – bei Auffälligkeiten werden Maßnahmen ergriffen“, erklärte Rathaussprecherin Lena Choi auf Anfrage. Dazu gehört zum Beispiel das Entfernen von Totholz. Bei Unklarheiten werde ein externer Baumsachverständiger hinzugezogen, der den Baum ebenfalls auf Mängel prüft. Die jüngste Kontrolle besagter Bäume sei im März 2023 gewesen. Alle stadteigenen Bäume würden regelmäßig so kontrolliert.

Was dabei nicht feststellbar war, war wohl der Pilz im Wurzelbereich des Baumes, „der bisher keine nach außen hin sichtbare Schäden hervorgerufen hatte“. Die aufgeweichte Erde durch den starken Niederschlag habe auch zum Umstürzen beigetragen. Pilzbefall bei Bäumen ist keine Seltenheit, derzeit schon gar nicht: Die sich mehrenden Trocken- und Hitzeperioden setzten allen Bäumen sehr zu und begünstigten die Vermehrung solcher holzzersetzender Pilze.

Auch Esche war von Pilz befallen

Anwohner wunderten sich auch über eine Fällung vor längerer Zeit. Damals war eine Esche umgelegt worden. Auch ihr hatte ein Pilz den Garaus gemacht. Lena Choi: „Die Esche war aufgrund eines Pilzes nicht mehr standsicher (sogenanntes Eschentriebsterben). Es handelt sich um einen aus Asien eingeschleppten Pilz. Beim Eschentriebsterben werden die Schäden zunächst in der Baumkrone sichtbar, gehen dann in den Wurzelbereich über.“ Wegen des Eschentriebsterbens mussten im Stadtgebiet bereits zahlreiche Bäume gefällt werden.

Der Baum am Montag war gegen 7.30 Uhr umgestürzt und lag quer auf der Straße, teilweise auf dem Friedhof. Zum Glück war zu der Zeit niemand dort unterwegs. Die Feuerwehr hatte den Baum zersägt, einen weiteren vorsorglich gefällt.