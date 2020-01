Gespräch bei Fahrt: Kreisel übersehen

Einen kompletten Kreisverkehr hat ein Autofahrer in der Nacht auf Montag bei Söcking übersehen - weil es ins Gespräch vertieft war.

Söcking - Durch ein Gespräch im Auto war ein Weßlinger (68) in der Nacht auf Sonntag dermaßen abgelenkt, dass er einen kompletten Kreisverkehr übersehen hat – jenen an der Starnberger Westumfahrung zwischen Perchting und Söcking.

„Auch wenn ein Gespräch im Auto gerade in der Nacht oftmals hilft, eventuellen Müdigkeitserscheinungen vorzubeugen, sollte man doch nicht zu intensiv diskutieren“, stellte die Polizei in ihrem Bericht fest. Der Mann sei mit seinem Audi geradeaus über die Mittelinsel und die Kreisfahrbahn gefahren, so dass er außerhalb des Kreisels zum Stehen kam. Ein Verkehrszeichen sowie ein Holzzaun und der Audi wurden nicht unerheblich beschädigt.

Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Montag mit.