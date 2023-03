Unfall, Söder, Corona: Aufregendes Jahr für Wasserwacht - 450 Kinder warten auf Schwimmkurs

Von: Tobias Gmach

Der 31. Juli 2022: Ein Motorboot überfuhr an jenem Tag einen Schwimmer im Starnberger See. Die Wasserwacht war bis zur Bergung der Leiche einige Tage später im Einsatz. © Dagmar Rutt

Die Starnberger Wasserwacht blickt auf ein einsatzreiches und in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliches Jahr zurück. Und sie kämpft noch mit den Nachwirkungen der Pandemie: 450 Kinder warten derzeit auf einen Schwimmkurs.

Starnberg – Ein äußerst dramatischer Unfall, ein Besuch des Ministerpräsidenten, die Folgen der Pandemie und ein sehr ärgerlicher Fehlalarm: Dies waren nur einige der vielen Themen, die die Starnberger Wasserwacht dieser Tage bei ihrer Jahreshauptversammlung zu besprechen hatte. Etwa 70 Mitglieder waren gekommen. Das Jahr 2022 habe „nicht nur die für eine Wasserwacht typischen Einsätze gebracht“: Das sollte der Ortsvorsitzende Markus Bucher in seinem Bericht betonen.

Die Einsatzkräfte retteten nicht nur Menschen, die im See mit ihren Booten gekentert waren. Sie bauten auch Betten für Ukrainer auf, die vor dem Krieg geflohen waren. Beim ersten großen Alarm, nachts um 2.40 Uhr am 28. Februar 2022, wurden sie hinters Licht geführt. „30 Retter per App ins Leere laufen gelassen“, titelte der Starnberger Merkur damals. Ein 18-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern hatte die bundesweite Notruf-App „Nora“ missbraucht – und am Starnberger See einen Großeinsatz ausgelöst. Zwischen Bernried und Ambach drohe eine Person zu ertrinken, hieß es fälschlicherweise.

Besonders nervenaufreibend für die Wasserwacht war der tödliche Unfall am 31. Juli, als ein Schwimmer von einem Motorboot überfahren wurde. Die Starnberger und andere Wasserwachten waren bis zur Bergung der Leiche einige Tage später im Einsatz.

Es gab aber auch positive Höhepunkte: der Besuch von Ministerpräsident Markus Söder bei der Wasserwacht in Tutzing etwa, bei dem auch die Starnberger ihr Können zeigten, oder die Absicherung der Starnberger-See-Schwimmen und des Fischerstechens.

Wasserwacht vermeldet positive Nachrichten vom Personal

Gute Nachrichten durfte Vorsitzender Bucher in personeller Hinsicht vermelden: Drei Mitglieder absolvierten vor Saisonbeginn die Ausbildung zum Motorbootführer und konnten bereits während des Sommers ihre neuen Fähigkeiten anwenden. Außerdem dürfen zwei weitere Mitglieder der Ortsgruppe nach bestandener Prüfung im Einsatzfall eine Schnelleinsatzgruppe führen.

Für Sicherheit auf dem Wasser sorgt die Wasserwacht nicht nur durch Rettungseinsätze, sondern auch präventiv – indem sie Schwimmkurse anbietet. Die Ortsgruppe kämpfe allerdings nach wie vor mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, berichtet Pressesprecher Oliver Jauch. Die Warteliste sei immer länger geworden, aktuell warteten rund 450 Kinder darauf, das Seepferdchen machen zu dürfen. Dazu kommt eine weitere bittere Note: Die Reaktionen der Eltern seien teils „mehr als demotivierend“, so Jauch. Und zwar sogar, wenn sie die Zusage für einen Schwimmkurs erhalten. Es werde Kritik an den Zeiträumen der Kurse geäußert. Aussagen wie „Soll das ein Witz sein“ gehören laut dem Pressesprecher noch zu den harmloseren. Die Zitate der Eltern seien bei der Jahresversammlung an die Wand projiziert worden, die Stimmung bedrückend gewesen, berichtet Jauch.

Besser war sie, als es um den Nachwuchs ging. Um den muss sich die Starnberger Wasserwacht nämlich nicht sorgen. Fast 50 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahre gehören mittlerweile der Jugendgruppe an. Sie treffen sich alle zwei Wochen an der Station in Percha und lernen Erste Hilfe, Knotenkunde und Umweltschutz in Theorie und Praxis. Wöchentlich findet das Schwimmtraining statt. Die Nachwuchskräfte bereiten sich dann auch auf die anstehenden Rettungsschwimmabzeichen vor.

Bei der Stadt habe das ehrenamtliche Engagement einen „hohen Stellenwert“, betonen die Wasserwachtler. Schließlich dürften die aktiven Mitglieder kostenlos ins Seebad und dort auch trainieren. Aber dies sei auch nötig, so Jauch: Denn „ohne adäquates Training sind keine effizienten Rettungseinsätze möglich“.

