Auf frischer Tat ertappt

Ein Unbekannter touchiert ein anderes Fahrzeug und haut ab: Das geschieht täglich. In diesem Fall aber saß der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs im Auto. Und notierte sich das Kennzeichen.

Feldafing– Ein Unbekannter hat am Donnerstag um 12.50 Uhr den BMW eines 34-jährigen Feldafingersbeschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Er hat allerdings nicht gesehen, dass der Autobesitzer noch im Fahrzeug saß und sich das Kennzeichen notierte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Starnberg. Dort hatte der Feldafinger sein Auto am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte beschädigte den Außenspiegel, es entstand Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. „Der Geschädigte bleibt zumindest nicht auf seinen Kosten sitzen“, so der Kommentar der Polizei.

