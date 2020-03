Unfassbar: Die Geschichtehinter diesem Bild

In Zeiten von Corona wollte ihre Tochter ihr eine Freude machen. Nun zieren zwei Pappschilder und ein Hinweisschild den Eingang zu Traudl Hölchs Garten. Wie kam es dazu?

In Zeiten von Corona tut Aufmunterung gut.

Traudl Hölch jedoch ist traurig - sie wurde beklaut.

Ein Bild ihres Vorgartens ist derzeit der Hingucker in Starnberg.





Starnberg – Dieses Bild ist derzeit der Hingucker in Starnberg: zwei wunderschöne Blumentöpfe mit saftigem Grün darin – aus Pappe mit der Aufschrift „Leider geklaut“. Wie es dazu gekommen ist? „Meine Tochter wollte mir eine Freude machen und hat am vergangenen Donnerstag zwei Blumentöpfe aufgestellt“, berichtet Traudl Hölch, die in dem Haus lebt. Die Terrakotta-Töpfe standen auf den Säulen links und rechts vom Gartentor, hatten einen Durchmesser von 25 Zentimeter und waren unter anderem mit Primeln, Hyazinthen und Hornveilchen bepflanzt, erzählt die 89-Jährige im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Starnberg: 89-Jährige beklaut - unfassbares Bild

Als sie am Freitag wieder raus ging, traute sie ihren Augen nicht: Die Töpfe waren verschwunden. Irgendjemand muss sie in der Nacht zuvor gestohlen haben. „Wer macht denn so was?“, fragt sich Traudl Hölch und überlegt: „Vielleicht wollte jemand seiner Mama oder seiner Oma eine Freude machen, hatte aber kein Geld.“ Aber selbst wenn: Sich dann einfach bei anderen Leuten bedienen – „das macht man nicht“, sagt die Seniorin. „Und wie kann man denn an etwas Freude haben, wenn man es gestohlen hat?“

Diebstahl in Starnberg: Bild sorgt für Aufmerksamkeit

„Ich bin sehr, sehr traurig“, sagt Traudl Hölch enttäuscht. Seit sie denken kann, hätten an der Stelle bunte Blumen gestanden. Erst habe sie sich selbst darum gekümmert, seit einiger Zeit pflanze ihre Tochter Ursula (60) den Frühlingsgruß. Sie war es auch, die ihren Ärger in eine Bastelei umgewandelt hat. Und wer weiß: Vielleicht bringt der Dieb die Sachen reumütig ja wieder zurück. „Ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes“, sagt die Seniorin. Wobei: „Ein tagelanger Durchfall – dann ist er gestraft genug.“ Wer etwas von dem Diebstahl weiß: Die Redaktion des Starnberger Merkur, Telefon (0 81 51) 26 93 37, leitet Hinweise gern weiter.