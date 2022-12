Unrealistische Versprechen: Starnberger Grundschüler gewappnet für Werbe-Tricks

Besuch von der Münchner Autorin Karin Burger (Mitte) bekamen die Starnberger Grundschüler am Montag. Einige von ihnen hatten im Vorfeld Werbeplakate gebastelt – denn Burger präsentierte ihr Buch „Leo, Hanna und die Werbehexen“. © ANDREA JAKSCH

Rund 400 Starnberger Grundschüler kennen nun so manchen Trick der Werbeindustrie. Die Autorin Karin Burger erklärte ihnen, wie sie im Supermarkt und darüber hinaus beeinflusst werden.

Starnberg – Egal ob im Supermarkt, beim Bäcker oder im Internet: Überall lauern Produkte von großen Konzernen mit teils unrealistischen Werbeversprechen, die oft deutlich teurer sind als jene, für die keine Werbung gemacht wird. Nur wenige blicken im Dschungel aus TV-Werbung, Zeitungsanzeigen und Papp-Aufstellern im Supermarkt noch durch. Die Schüler der Grundschule Starnberg jedoch gehören jetzt dazu. Dank einer Lesung von Karin Burger aus ihrem Buch „Leo, Hanna und die Werbehexen“ erkennen sie jetzt besser, wenn sie von Reklame beeinflusst werden. Zum Beispiel in der sogenannten Quengelzone an der Kasse oder auch in You-Tube-Videos im Netz.

Burger erzählte am Montag vor rund 400 Kindern in der Hirschangerhalle die Geschichte von Leo und Hanna, die von ihren Eltern erklärt bekommen, wo sich die Werbehexen verstecken und was man ihnen entgegensetzen kann. Aber die beiden lernen auch Werbefeen kennen – und damit erfahren sie, dass Werbung nicht nur manipulativ, sondern durchaus auch informativ sein kann.

Die Ideenfindung zu ihrem Buch beschreibt die Münchner Autorin wie folgt: „Ich war mit meinem Sohn Laurenz im Supermarkt beim Zahnpasta-Einkaufen. Er hat mich gefragt: ,Mama, wieso ist denn die kleine, bunte Tube teurer als die große?‘ Ich habe geantwortet: ,Das sind die Werbehexen‘.“ Sie berichtete außerdem: „Ich habe die Geschichte im Freundeskreis dann immer wieder erzählt, und viele Eltern haben mir dann berichtet, dass, als sie angefangen haben, ihre Kinder über die Werbehexen aufzuklären, die Kinder beim einkaufen aufgehört haben zu quengeln.“ Das habe sie ermuntert, alles aufzuschreiben und einem befreundeten Verleger zu schicken. Der fand die Idee toll. Vormittags schrieb sie die Kapitel, um sie abends ihren Kindern vorzulesen. So ist das Buch entstanden.

Burger kennt sich in der Welt der Werbung bestens aus, da sie früher selbst in diversen Unternehmen in Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vertrieb gearbeitet hat. Noch mehr habe ihr aber geholfen, dass sie selbst Mama ist und sie mit ihren Kindern einkaufen war, sagt sie.

Rund 40 Schulen hatten sich um ihren kostenlosen Vortrag beworben, sie entschied sich für die Starnberger Grundschule, weil sie das Konzept der insgesamt dreistündigen Veranstaltung überzeugte. Das Buch „Leo, Hanna und die Werbehexen“ würde aber auch in höheren Klassen gelesen.

Dass sie die Tricks der Werbeindustrie verstanden haben, versicherten Viertklässler hinterher: Er würde ein Produkt mit einem Fußballer-Bild nicht kaufen, wenn es mehr koste, sagte zum Beispiel Luis. Anni fand die Lesung sehr gut und betont: „Es stimmt, dass es Werbehexen gibt, die einen austricksen.“ Und Sophie ist bewusst: „Wenn ein Star auf der Verpackung ist, kostet das Produkt oft mehr.“

Philipp Trabert