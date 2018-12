Unruhiges Fest für Feuerwehren

Von Bränden blieben die Starnberger Feuerwehren an Weihnachten verschont - einen Alarm zur Bescherungszeit gab es trotzdem.

Starnberg - Im Stadtgebiet von Starnberg gab es an Heiligabend und den Feiertagen eine Reihe von Feuerwehreinsätzen, in der Masse Fehlalarmierungen.

Am Montag kurz vor 6 Uhr sollte die Starnberger Feuerwehr bei Hanfeld einen kleinen Baum von einer Straße beseitigen - sie fand aber nichts. Ebenfalls am Montagmorgen rückte die Wehr nach Kempfenhausen aus - dort gab es eine Feuermeldung in der MS-Klinik, und auch der entpuppte sich als Fehlalarm. An Heiligabend am Mittwoch fuhren mehrere Feuerwehren zum Seebad, weil es angeblich auch dort brannte - was es nicht tat.

Genau zur Bescherungszeit gegen 18 Uhr kam der nächste Alarm: Am Waldspielplatz war in der Straße eine Wasserleitung gebrochen. Die Wehr sperrte ab, die eigentliche Arbeit am Weihnachtsabend hatten Mitarbeiter des Starnberger Wasserwerkes. Am ersten Feiertag gab es wieder einen Feueralarm, diesmal im Ilse-Kubaschewski-Haus in Starnberg - und es war wieder ein Fehlalarm.

