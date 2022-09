Sicherheitswacht Starnberg: „Unsere Waffe ist das Wort“

Von: Tobias Gmach

Fühlen sich wohl in ihrer Rolle: die Sicherheitswachtler (v.l.) Gökmen Aydogan, Brigitte Färber, Tanka Schöppner, Ahmet Durmus und Irem Saydam mit den Starnberger Polizisten Kai Motschmann und Ines Tluczykont. © Andrea Jaksch

Die ehrenamtliche Sicherheitswacht steht für Bürgernähe und Präsenz in der Stadt, die die Polizei oft nicht mehr leisten kann. Die fünf neuen Helfer der Beamten berichten von ihren ersten Einsätzen – und dass sie gut ankommen. Zumindest meistens.

Starnberg – Was so eine Uniform ausmacht, darüber staunt Ahmet Durmus immer wieder. „Man wird ständig angeschaut“, sagt er. „Autofahrer legen das Handy sofort weg, wenn sie mich sehen. Und sie bremsen am Zebrastreifen.“ Umgekehrt ist sich aber auch Durmus seiner Vorbildfunktion bewusst, wenn er das dunkelblaue Polo-Hemd mit der Aufschrift „Sicherheitswacht“ und den beiden bayerischen Löwen anzieht. Der 19-Jährige mit der runden Brille und dem schwarzen Bart ist einer von fünf Ehrenamtlichen, die seit Mai in Starnberg auf Streife gehen. Als Helfer der Polizei, als Streitschlichter, als Ordnungshüter, als Wegweiser – oder eben einfach nur, um gesehen zu werden.

Im Gang der Starnberger Polizeiinspektion hängt der Dienstplan der Sicherheitswacht. Zwei- bis dreimal pro Woche sind Durmus, Gökmen Aydogan, Brigitte Färber, Tanka Schöppner und Irem Saydam in Starnberg unterwegs. Immer zu zweit und oft am Wochenende, weil da am meisten los ist – vor allem am See. Auf der Wache an der Rheinlandstraße holen sich die drei Frauen und zwei Männer ihre Ausrüstung ab: Funkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Set und eine Art Pfefferspray („Reizstoff-Sprühgerät“ im Polizei-Jargon).

Letzteres hat Ahmet Durmus noch nie benutzt – und er ist auch nicht scharf darauf. „Unsere Waffe ist das Wort. Damit kommt man sehr weit.“ Ein-, zweimal sei er blöd angeredet worden von Jugendlichen, aber er habe viel mehr positive Rückmeldungen bekommen. Das erzählen auch die anderen. „Wir hören oft: Gut, dass ihr da seid. Oder wir werden gefragt, wie es läuft“, sagt Irem Saydam, eine zierliche, junge Versicherungskauffrau aus Feldafing. Die Sicherheitswachtler übernehmen eine Funktion, für die Polizisten laut dem Starnberger Hauptkommissar Kai Motschmann immer weniger Zeit haben: „Die Aufgaben werden immer mehr, die Fußstreife wird immer seltener und damit auch die Bürgernähe“, sagt er. Personalprobleme bei den Beamten tun ihr Übriges. Die Präsenz von Uniformierten in der Stadt vermittle aber ein Sicherheitsgefühl. Motschmann nennt die Ehrenamtlichen auch „laufende Notrufsäulen“.

Brenzlige Situationen gab es noch nicht

Richtig brenzlige Situationen hat das Quintett noch nicht erlebt. Gökmen Aydogan und Brigitte Färber erzählen aber von einem Fall, in dem eine Frau aus Versehen in eine Hecke geschubst wurde. „Ihr Mann war stocksauer und ist auf ein anderes Paar losgegangen.“ Die Sicherheitswachtler riefen per Funk die Polizei, die Situation konnte entschärft werden. Am Bahnhof verhinderten sie einmal, dass ein herrenloser Rucksack geklaut wird. Ein gefundenes Rad brachten sie zur Inspektion, am See leisteten sie Erste Hilfe. Und besonders häufig wiesen sie Radler darauf hin, dass sie nicht auf der Seepromenade fahren dürfen. Einer von ihnen gab sich, von Durmus angesprochen, als Rechtsanwalt aus. „Er wollte sofort meinen Dienstausweis sehen“, berichtet der 19-Jährige.

Dass die Radfahrer am See Passanten immer wieder Probleme bereiten, hat die Sicherheitswacht beim Bürgermeister vorgebracht. In der Sitzung des Ferienausschusses des Stadtrats ging Patrick Janik mehrfach auf einen Wunsch der Ehrenamtlichen ein. Er mündete in einem Beschluss. Die Stadtverwaltung prüft ein Fahrverbot zwischen „H’ugo’s Beach Club“ und Museumsunterführung an Wochenenden und Feiertagen (wir berichteten).

Ein Nebeneffekt der Starnberger Sicherheitswacht, wohlgemerkt der einzigen im Landkreis: Der eigene Blick der fünf engagierten Bürger auf Polizisten hat sich verändert: „Früher habe ich gemeint, die tun nix“, sagt der Taxiunternehmer Aydogan frei heraus. „Jetzt sehe ich, wie viel Arbeit sie haben.“