Unter Verschwörern

Von: Volker Ufertinger

Benjamin Grünbichler von der Suchthilfe Rosenheim © Privat

Um das brisante Thema Verschwörungstheorien ging es vor kurzem am „Runden Tisch gegen Rechts“. Der Referent appellierte an Medien und Politik, nicht vorschnell zu urteilen.

Landkreis – Der Geowissenschaftler Alfred Wegener hat vor 100 Jahren die Behauptung aufgestellt, dass die fünf Kontinente in Urzeiten eine gemeinsame, riesige Landmasse gebildet haben. Damals lachten seine Kollegen über ihn. Doch das ist längst vorbei, heute handelt es sich um Schulwissen. Diese Episode erzählte Benjamin Grünbichler vor kurzem am Runden Tisch gegen Rechts im Landratsamt, der zweimal jährlich tagt. Was sie dort zu suchen hatte? Ganz einfach. „Damals hätte man das wohl eine Verschwörungstheorie genannt.“

Damit war der Referent von der Suchthilfe „Neon“ aus Rosenheim, der auf das Problem exzessiver Mediennutzung spezialisiert ist, mitten im Thema: Verschwörungstheorien und Fake News. Grünbichler hatte an die Medien und die Politik eine klare Botschaft: Man sollte Vorsicht dabei walten lassen, andere der Verschwörungstheorie zu bezichtigen. Was heute lächerlich klingt, kann wahr sein – oder durch Erkenntnisfortschritt wahr werden. Es sei extrem wichtig, im Gespräch zu bleiben und seine eigene Meinung nicht über zu bewerten. Er zitierte Albert Einstein: „Wir alle gehen regelmäßig zum Friseur, vergessen aber, unser Ego zu stutzen.“

Damit wollte Grünbichler keineswegs die Existenz von gefährlichen, breitenwirksamen Hirngespinsten leugnen. Etwa die QAnon-Bewegung, die verbreitet, dass eine satanische Elite Kinder im Keller einer Pizzeria ermordet, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Diese Erzählung gipfelte in einem Vorfall im Dezember des Jahres 2016, als ein bewaffneter Mann in eine Pizzeria in Washington DC eindrang, um eben diese Kinder zu befreien. „Erst als er feststellte, dass es keinen Keller gibt, ließ er sich widerstandslos festnehmen“, so Grünbichler. Grundsätzlich riet er zur Vorsicht, wenn jemand absolute Deutungsmacht für sich beansprucht. „Dann sollten alle Alarmglocken schrillen.“

Doch nicht immer ist gemeingefährlicher Unsinn so offensichtlich wie bei QAnon. Bis vor kurzem etwa galt jeder als Spinner, der an Ufos glaubte – bis US-Präsident Obama in einer Talkshow fast beiläufig erzählte, dass in seiner Zeit immer wieder Flugobjekte gesichtet worden seien, die niemand klar zuordnen konnte. Seither ziehen auch seriöse Wissenschaftler die Tatsache in Erwägung, dass die Menschheit Besuch von Außerirdischen bekommt. Es war eine 180 Grad-Wende in der öffentlichen Wahrnehmung.

Nun hat das Wort „Verschwörung“ einen raunenden Beiklang. Legt man aber die nüchterne Definition der Bundeszentrale für politische Bildung zugrunde („eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen zum Nachteil Dritter“), kann man leicht zu dem Ergebnis gelangen, dass Verschwörungen immer wieder vorkommen. Etwa beim Diesel-Skandal, bei dem verschiedene Autohersteller ihre Fahrzeuge manipuliert haben, um sie als umweltfreundlich zu verkaufen.

Blieb die Frage: Wie umgehen mit Inhalten, die nicht dem aktuellen Wissensstand etwa beim Thema Corona entsprechen? Youtube etwa hatte den Kanal des berüchtigten Ken Jebsen gesperrt, eines Frontmanns der Querdenker-Bewegung, weil er Dinge gepostet hatte, die im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation standen.

Grünbichler konnte das den Ansatz von Youtube zwar nachvollziehen, wies aber auch auf eine Gefahr hin. „So werden die Menschen noch skeptischer.“ Nach seiner Ansicht hilft vor allem mit Blick auf die Jugend nur eines: Ihnen das Rüstzeug an die Hand geben, um sich in einer widersprüchlichen Welt voller widersprüchlicher Ansichten zurechtzufinden. „Verbote helfen auf Dauer nicht viel.“