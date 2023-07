Unternehmer im Landkreis setzen auf „Größenmut“

Von: Peter Schiebel

Gut gelaunt trotz Herausforderungen (v.l.): Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, Landtagsabgeordnete Anne Franke, Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler, Referent Rüdiger Böhm, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, die Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg, Katja Lindo, Landrat Stefan Frey und der stellvertretende Regionalausschussvorsitzende Thomas Vogl. © Dagmar Rutt

140 Gäste waren beim Jahresempfang der IHK im Beccult. Der UWS-Chef hat ein 300-Dächer-Solar-Programm für Firmen angekündigt.

Pöcking – Was können Unternehmen im Landkreis Starnberg von einem Mann ohne Beine lernen? Wenn es nach Rüdiger Böhm geht, eine ganze Menge. Nachdem er vor 25 Jahren mit dem Rennrad von einem Lastwagen überrollt worden sei und in der Folge beide Beine verloren habe, habe er sich entscheiden müssen: „Sitze ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl und jammere? Oder stehe ich hier und erzählte mit viel Freude?“, sagte Böhm am Dienstagabend in seinem Vortrag beim Jahresempfang des IHK-Regionalausschusses Starnberg. Längst ist Böhm als Coach, Motivator und Redner im deutschsprachigen Raum unterwegs, nun machte er im Beccult in Pöcking Station.

Seine Lebensgeschichte fasste er in zwei Worte zusammen: „Dinge passieren. Entscheidend ist, was du daraus machst.“ Das gelte für jeden Einzelnen genauso wie für Unternehmen. Die laut IHK-Angaben 140 Gäste hörten Böhm interessiert zu, als er über die menschliche Evolution, über Widerstandsfähigkeit, Grenzüberschreitungen und Veränderungen sprach.

Zuvor hatte die Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, die Geschäftsführerin des Tagungshotels La Villa, Katja Lindo, die Unternehmer im Landkreis aufgefordert, „Größenmut“ zu zeigen. Den Begriff übersetzte sie mit „vernünftigem Größenwahn“ und zählte auf: „Mutig sein, sich selbst vertrauen, anderen vertrauen, Mitarbeitern vertrauen, sich gegenseitig stärken, miteinander kreativ sein, Schwächeren helfen.“ Diesen Größenmut wünsche sie allen Unternehmern.

Ihr Stellvertreter, VR-Bank-Chef Thomas Vogl, sah eine Ambivalenz zwischen Krisen, die Firmen bundesweit treffen, und der Situation im Landkreis. „Wir haben sehr gute Firmen, sehr gute Mitarbeiter und sehr geordnete Finanzen“, betonte Vogl. Gleichwohl trieben die Unternehmen Themen wie Fachkräftemangel, hohe Wohnungskosten und teure Gewerbeflächen um, was zuletzt auch eine Umfrage der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt gezeigt habe (wir berichteten).

Der Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, Dr. Manfred Gößl, machte den Anwesenden wenig Hoffnung auf eine Beilegung des Fachkräftemangels. „Der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht“, prophezeite er. In den nächsten 15 Jahren würden allein in Bayern 1,3 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Um das Problem anzugehen, sei Kinderbetreuung „das A und O und der größte Hebel“, sagte Gößl. Außerdem müssten die Menschen mehr arbeiten statt weniger, wie verschiedentlich gefordert. Nicht zuletzt brauche es qualifizierte Zuwanderung. Darüber hinaus plädierte er für schnellere Genehmigungsverfahren und einen Abbau der Bürokratie. Auch Gößl appellierte an die Unternehmer, in Krisenzeiten nicht ins Jammern zu verfallen, sondern neu zu denken und sich auf Stärken zu besinnen. Dabei auch mal auf Sicht zu fahren, sei „absolut okay“.

Einen Appell ganz anderer Natur startete Michael Padberg, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes UWS. „Nachhaltigkeit ist eines unserer ganz wichtigen Anliegen“, sagte er. „Ich sehe ein riesiges Potenzial bei Unternehmen, ihre Dächer mit Fotovoltaikanlagen zu belegen“, erklärte Padberg und gab den Startschuss für ein 300-Dächer-Programm des UWS. Ausgestattet mit einer Leistung von jeweils rund 100 Kilowatt Peak (kWp) ließen sich pro Jahr 20 000 Tonnen CO2 einsparen, sagte Padberg und appellierte an die Unternehmen, in diesen Bereich zu investieren.

Er verstehe gar nicht, warum so viele Gewerbeflächen so leer seien, zumal die Firmen den meisten Strom tagsüber benötigten, wenn die Sonne scheine. „Wenn jeder ein bisschen beiträgt, erreichen wir etwas Großes“, betonte Padberg. Das passe auch hervorragend zu Katja Lindos „Größenmut“.