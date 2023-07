Feuerwehren rücken zu mehr als 200 Einsätze aus - Zwei Züge evakuiert

Wie in Herrsching sah es im ganzen Landkreis aus: Nach einem schweren Gewitter liegen abgebrochene Äste neben und auf der Straße. © Peter Kneffel/dpa

Die Unwetter in der Nacht auf Mittwoch haben im Landkreis Starnberg zu mehr als 100 Feuerwehreinsätzen geführt. Vor allem der Sturm sorgte für Schäden.

Update 12. Juli, 10.05 Uhr: Die Kreisbrandinspektion Starnberg hat die Einsatzzahl auf mindestens 200 korrigiert - und es könnten noch viel mehr sein. Da die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck (ILS) massive technische Probleme gehabt habe, wurde die Kreiseinsatzzentrale (KEZ) alarmiert, berichtete Kreisbrandinspektion Maximilian Wastian am Mittwochvormittag. Die ILS konnte nicht alarmieren, das übernahm die KEZ. „Die ILS FFB hat die Notrufannahme weiterhin betrieben und die Alarme an die KEZ Starnberg zur Bearbeitung weitergeleitet.“ Aufgrund der unklaren Lage im Landkreis habe Kreisbrandrat Helmut Schweickart die Gebiets-Kreisbrandmeister alarmieren lassen, um diese als Meldekopf zwischen KEZ und Stützpunktfeuerwehren einzusetzen. So wurden die Gerätehäuser Herrsching, Tutzing, Gilching, Gauting, Berg, Starnberg und Oberalting-Seefeld besetzt.

Häufige Einsatzbilder seien gewesen: Baum/Ast auf Fahrbahn,; Baum/Ast auf Pkw, herausgerissene Dachfenster und dadurch eindringendes Niederschlagswasser, umgestürzte Bauzäune, Absperrungen, Bäume in Strom- oder Telefonleitungen, welche teilweise herabgerissen wurden. Einsatzschwerpunkte im Landkreis seien der Bereich Herrsching-Wartaweil sowie die Ortsverbindung Richtung Breitbrunn gewesen. Alleine im Bereich Herrsching wurden etwa 30 unwetterbedingte Einsätze registriert. Ebenfalls waren der Bereich Tutzing, Krailling und Berg stärker betroffen. Hauptaugenmerk der Feuerwehren bestand darin, die Straßen wieder frei zu bekommen, damit Rettungswagen durchkommen.

Ebenfalls seien Bäume auf die Oberleitung der Linie S8 im Bereich Hechendorf und auf der Linie S6 im Bereich Starnberg gestürzt, erklärte Wastian weiter. In Starnberg musste eine S- Bahn mit etwa 50 Personen Höhe Lidl (Gautinger Straße) und eine Regionalbahn mit rund 100 Personen Höhe Mühltal evakuiert werden, da eine Weiterfahrt aufgrund der beschädigten Oberleitung nicht mehr möglich war. Unterstützt wurde die Feuerwehr Starnberg durch die Feuerwehr Gauting, welche den Bahnrettungssatz zum Einsatz gebracht hat.

Insgesamt waren im Landkreis 27 von 43 Feuerwehren im Einsatz. Viele Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz. In den Morgenstunden und mit Tagesanbruch wurden die Einsätze wieder mehr. „So verzeichnen wir seit dem Morgengrauen bereits wieder 35 unwetterbedingte Einsätze im Landkreis, da einige Schäden natürlich zum Teil erst mit dem Tageslicht ersichtlich werden. Personenschäden bei Zivilisten und auch bei den Einsatzkräften liegen nach unserem Kenntnisstand nicht vor“, berichtete der Kreisbrandinspektor.

Starnberg - Gegen 23.40 Uhr begann es am Mittwochabend: Ein mächtiger Sturm erhob sich im Landkreis Starnberg, in Herrsching wurde mehr als Windstärke 11 gemessen. Die Folgen waren absehbar: Reihenweise stürzten Bäume um, meistens auf Straßen. In einigen Fällen trafen sie auch Fahrzeuge, jedoch liegen über Verletzte bisher keine Angaben vor.

Die Feuerwehren verzeichneten nach einer ersten Sichtung deutlich mehr als 100 Einsätze. So standen zwei Züge nördlich von Starnberg auf freier Strecke. Die Bahnlinien zwischen Tutzing und Pasing sowie zwischen Herrsching und Gilching waren auch am Morgen noch blockiert, die Bahn setzte einen Ersatzverkehr ein. Wie lange die Sperrungen andauern, war offen.

Nicht nur an Land gab es Einsätze: Auf dem Starnberger See wurde ein 80-Jähriger mit seinem Boot vom Unwetter überrascht. Er konnte sich zwar auf eine Sandbank mitten im See retten, musste aber durch die Wasserwacht wieder zurück an Land gebracht werden, meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Auch am Morgen waren noch Straßen ganz oder teilweise blockiert, selbst die A 95 war davon nicht verschon. Die Marktgemeinde Dießen meldete: „Aufgrund des Unwetters von letzter Nacht sind ab sofort die Seeanlagen, die Boxleranlage, der Vogelbeobachtungsturm und das Strandbad St. Alban gesperrt. In diesen Bereichen sind Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen. Zusätzlich geht durch die anhaltende Schlechtwetterlage weitere Gefahr von herabfallenden Äste für Passanten aus.“