Boot kentert bei Unwetter, Hagelkörner wie Geschosse: Landkreis Starnberg am Rand der „heißen Zone“

Schwere Unwetter haben im Landkreis Starnberg größere Schäden angerichtet. Teilweise wurden Autos demoliert - durch tischtennisball-große Hagelkörner.

20.45 Uhr: Die Aufräumarbeiten dauern an. Die Tunnel der A 96 sind wieder frei, der Verkehr fließt aber eher zäh. Die S 8 fährt zwischen Pasing und Herrsching nicht, es gibt einen Ersatzverkehr. Ob die S-Bahn am Dienstagmorgen wieder normal verkehr, ist derzeit noch offen. Die S 6 fährt mit Verspätungen.

19.25 Uhr: Die Lage beruhigt sich langsam. Die Feuerwehren vor allem im Westen des Landkreises Starnberg sind aber nach wie vor im Einsatz - wegen vollgelaufener Straßen wie dreimal in Herrsching, wegen umgestürzten Bäumen oder abgebrochenen Ästen und dergleichen. Vor Herrsching ist ein Segelboot gekentert, weswegen die Feuerwehr dort eine Ölverschmutzung bekämpft. Über Verletzte liegen bisher keine Berichte vor.

Ein weiteres Video, diesmal vom Wörthsee, zeigt die Gewalt des Unwetters:

19.06 Uhr: Die Unwetterwarnungen wurden seitens des DWD aufgehoben - für den Landkreis Starnberg. Das Unwetter zieht derzeit Richtung Niederbayern.

19.05 Uhr: Zahlreiche demolierte Autos, einige überflutete Straßen, eine Reihe von Einbruchsalarmen durch den Hagel - die Herrschinger Polizei hat derzeit viel zu tun. Eine genaue Übersicht über die Schäden liegt noch nicht vor - was verständlich ist.

18.55 Uhr: Wie stark die Unwetter waren, zeigen die Niederschlagsmengen. Am Westufer des Ammersees fielen binnen einer Stunde 27 Liter je Quadrameter, in Andechs lediglich neun. Andechs lag südlich der Bahn des Unwetters - im Nordwesten des Landkreieses dürfte es ebenso viel geregnet haben wie am Westufer. Schäden und Chaos richtete das Gewitter auch beim Strandmarkt in Herrsching an - Details sind noch offen.

+ Groß wie Tischtennisbälle: Hagelkörner aus Gilching. © Peter Schiebel

18.45 Uhr: Geht es nach dem Regenradar, ist das Schlimmste für den Landkreis Starnberg erstmal vorbei. Die Unwetterwarnungen gelten aber weiter. Stark betroffen war auch der Landkreis Fürstenfeldbruck.

18.35 Uhr: Immer mehr Schäden durch die Unwetter werden bekannt. So haben einige Solaranlagen den Hagel nicht überstanden. Zum Teil wurden auch Dachfenster durchschlagen. Stellenweise stehen Straßen unter Wasser.

Wie schlimm es war, zeigt dieses Video:

18.20 Uhr: Die Kreisbrandinspektion hat noch keine Übersicht über die Einsätze. Schwerpunkte seien die nordwestlichen Gemeinden, sagte Kreisbrandinspektor Anton Graf an Anfrage. Stark betroffen vom Hagel war auch Inning; dort sind Glasdächer beschädigt oder zerstört worden.

Gilchings Feuerwehrkommandant Robert Strobl fuhr sicherheitshalber gleich ins Gerätehaus am Starnberger Weg, wo sich auch schon weitere Kameraden auf mögliche Einsätze vorbereiteten. Allerdings: Die Gilchinger Helfer wurden bis 18.15 Uhr zu keinem einzigen Einsatz gerufen. Dafür gab es für Strobl nach der Ankunft zu Hause eine böse Überraschung: „Wir haben Dellen im Auto, und die Solaranlage hat es kaputt gehauen“, erzählt der Kommandant im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

18.10 Uhr: Die Hagelkörner haben offenbar reihenweise Autos demoliert in einer Schneise von Herrsching über Hechendorf bis Gilching. Mehrere Feuerwehren sind im ganzen Landkreis unterwegs, wegen umgestürzter Bäume und Überflutungen.

+ Schäden gab es überall - wie an diesem Fahrzeug in Hechendorf. © Hanna von Prittwitz

18.05 Uhr: Zwischen Herrsching und Weßling ist ein Baum in die Oberleitung der S-Bahn gestürzt. Die Strecke ist gesperrt. „Die S-Bahnen aus Richtung München-Pasing verkehren bis Neugilching und enden dort vorzeitig. Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten“, heißt es beim Störmelder der Bahn.

Update 18 Uhr: Derzeit tobt ein Gewitter über Starnberg, in Gilching regnet es nur noch stark. Der Verkehr auf allen Straßen ist ins Stocken geraten, auf den Autobahnen fast komplett. Verstärkt wird der Stau durch Ausflügler, die natürlich nach Hause wollen. Vor Starnberg aus Richtung Süden reicht der Stau mehrere Kilometer zurück. Überall besteht Aquaplaning-Gefahr. Die A 96 wurde inzwischen in beiden Richtungen gesperrt, weil Wasser in den Tunnel Eching drückt.

Starnberg- Die Warnung war berechtigt: Über den Ammersee ziehen seit dem späten Montagnachmittag Unwetter hinweg - betroffen sind auch Gilching und Teile des Starnberger Sees. In einigen Orten hat es gehagelt, teils murmelgroß oder größer.

Ein Unwetter zog von Südwesten über den Ammersee und Gilching hinweg Richtung Fürstenfeldbruck. Zunächst hatte es den Anschein, die Gewitter bleiben westlich des Ammersees, änderten dann aber ihre Bahn. Für den Landkreis gilt die höchste Unwetterwarnstufe, auch Katwarn hat ausgelöst.

Nach Angaben der Seite kachelmannwetter.com betrug die Größe der Hagelkörner mehr als vier Zentimeter. Aus Hechendorf und Gilching kamen Meldungen, wonach die Hagelkörner zum Teil groß wie Tischtennisbälle waren. Sturmböen erreichten in Herrsching bis zu Windstärke 10. Meist dauerte das Unwetter nur wenige Minuten, dann ging es in Regen über.

Zunächst lagen keine Berichte über größere Schäden vor. Vereinzelt stürzten Bäume um.

DWD hatte gewarnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine Vorwarnung herausgegeben: „Ab dem Nachmittag entwickeln sich kräftige und organisierte Gewitter. Sie werden begleitet von teils großem Hagel (Korngrößen 3 bis 5 cm), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40, lokal auch um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h. Einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h können auftreten. Die Gewittertätigkeit hält zum Teil bis in die Nacht zum Dienstag hinein an. Diese Vorabinformation wird bei Bedarf angepasst.“ Der Landkreis Starnberg liegt innerhalb der Zone, allerdings nicht komplett - der Osten ist ausgenommen, also etwa Berg. Die Vorwarnung gilt von Montag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen 3 Uhr.