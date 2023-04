VdK Starnberg setzt klare Schwerpunkte

Teilen

Langjährige VdK-Mitglieder (vo. v.l.) Andreas Konow (Kreisgeschäftsführer), Heidi Hirschl (zweite Vorsitzende), Durdu-Emine Kahle (25 Jahre) und Vorsitzender Reinhard Dirr, (hi. v.l.) Norbert Madelung (25), Thomas Wanisch (30), Bernd Lottermoser (25), Georg Eppinger (25), Wolfgang Reichart (25) und Hermann Hofmann (25). © Dagmar Rutt

Der VdK Starnberg will sich verstärkt um die Barrierefreiheit und um jüngere Mitglieder bemühen. Außerdem plant er eine Arbeitsgemeinschaft mit anderen Verbänden zu Pflege- und Krankenhaus-Reformen.

Starnberg – Das Miteinander im Vordergrund: Der Vorsitzende Reinhard Dirr legte dieser Tage bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Starnberg den Jahresbericht für 2022 vor und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. „Wir wollen wieder mehr Betreuung und Programm anbieten“, erklärte er. Es wurden auch Mitglieder geehrt, die besonders lange dabei sind. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Bernd Lottermoser, Georg Eppinger, Wolfgang Reichart, Hermann Hofmann und Durdu-Emine Kahle ausgezeichnet. Thomas Wanisch ist seit 30 Jahren beim VdK. Vorstandswahlen gab es heuer nicht, allerdings meldeten sich 25 neue Interessenten, die ein Ehrenamt im Verein übernehmen wollen.

Thematisch will sich der Verein 2023 mit Fragen von Pflege, Behinderung und Rente beschäftigen. „26 Prozent der Frauen über 60 sind armutsgefährdet“, berichtete Dirr, „für solche Fälle bieten wir Beratung an. Dafür haben wir in Starnberg sieben Mitarbeitende.“ Sie unterstützen Mitglieder sowohl bei der Beantragung von Sozialleistungen als auch bei rechtlichen Bedenken und Einsprüchen. Der VdK habe in Bayern 2022 rund 100 Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten. „Bundesweit bleiben Milliarden Euro an Pflegeleistungen jährlich liegen, weil die Leute nicht wissen, was ihnen zusteht oder weil sie sich schämen“, so Dirr. Passend dazu hielt der Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege Tutzing, Armin Heil, einen Vortrag zum Thema „Gut vorbereitet auf das Alter“.

Vorsitzende strebt Arbeitsgemeinschaft zu Reformen an

Der Starnberger Ortsverband will sich verstärkt auch um die Barrierefreiheit kümmern. „Das Rathaus an sich ist zum Beispiel barrierefrei. Aber seit es den Aufzug im Centrum (Einkaufszentrum, Anm. d. Red.) nicht mehr gibt, ist es für Menschen mit Gehbehinderung fast unmöglich, den Berg hinaufzusteigen“, merkte der Vorsitzende an. Bei den Gesundheitsreformen in Pflege und Krankenhäusern erwartet der VdK einen immer härteren Kampf um finanzielle Ressourcen. Dirr kündigt an: „Wir wollen bei diesen Themen eine starke öffentliche Stimme sein.“ Dafür sei auch eine Zusammenarbeit mit anderen Starnberger Sozialverbänden angedacht, die in einer Art Arbeitsgemeinschaft zusammen überlegen sollen, wie man auf bestimmte Themen eingeht.

Der VdK kümmert sich grundsätzlich um die Anliegen von Senioren. In diesem Jahr will er auch jüngere Menschen zwischen 40 und 60 anwerben. „Bis vor einigen Jahren war dafür der Jung-VdK zuständig. Der Herr, der das betreut hat, ist leider verstorben“, erklärte Dirr, „die Stelle wollen wir wieder besetzen, am besten gleich mit zwei bis drei Leuten.“ Auch sei der Vorstandsposten der Frauenvertreterin noch unbesetzt. „Dieser Posten ist historisch gewachsen, damals als Vertretung der Kriegswitwen. Heute ist die Hoffnung, dass verstärkt frauenspezifische Themen angesprochen werden, die uns ja alle angehen. Vielleicht kommen auch andere Perspektiven und Organisationsstrukturen auf.“

Der VdK bietet seinen Mitgliedern außerdem drei bis vier Reisen pro Jahr. Im vorigen Jahr ging es nach Augsburg, Füssen und zur Wieskirche. Zum Geburtstag werden ältere Mitglieder zu Hause besucht. Der Vorsitzende meint: „Die sind teilweise in der Nachkriegszeit groß geworden. Was die zu erzählen haben. Das sind wirklich bereichernde Begegnungen.“

Neben Veranstaltungen soll ein monatlicher Stammtisch wieder eingeführt werden. „Wir wollen uns auch wieder mehr um die Mitgliederbetreuung kümmern“, kündigte der Vorsitzende an. Es werde außerdem mehr Veranstaltungen in den Bereichen Naturschutz und Kultur geben. „Am schönsten ist es, einen Haufen neuer Leute kennen zu lernen“, sagte Dirr, der seine Ämter in verschiedenen Vorständen in bis vier Jahren abgeben will. Denn: „Irgendwann ist man in einem Alter, da sollen andere in der ersten Reihe stehen.“ (anp)