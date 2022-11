Verbesserungen für Radler in Starnberg: Markierung da, Schilder folgen

Von: Peter Schiebel

An der Kreuzung von Gautinger Straße, Petersbrunner Straße (links, nicht im Bild) und Leutstettener Straße (rechts) ist nun diese Rotmarkierung für Radfahrer angebracht. Radler sollen damit auch von den Fahrern rechts abbiegender Fahrzeuge besser erkannt werden. © Andrea Jaksch

Die Stadt Starnberg hat den Kreuzungsbereich Gautinger Straße/Petersbrunner Straße/Leutstettener Straße neu markieren lassen – inklusive einer roten Fläche für Radfahrer. Weitere Verbesserungen für Radfahrer in dem Bereich sollen folgen.

Starnberg – Ein erster Teil ist erledigt, um die Situation für Fahrradfahrer an der Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße/Leutstettener Straße zu entschärfen. Vor einigen Tagen hat die Stadtverwaltung den Kreuzungsbereich komplett neu markieren lassen. Dazu gehört auch ein rot markierter Bereich für Radfahrer auf der Gautinger Straße aus Richtung Starnberger Wiese. Die Markierung soll Autofahrer besonders aufmerksam machen – und folglich die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Zusätzlich müssen Autofahrer nun ein Stück hinter den Radlern an der roten Ampel warten.

Zwei weitere Umgestaltungen sollen folgen – „zeitnah, sobald es die Priorisierung zulässt, spätestens im Frühjahr 2023“, sagt Rathaussprecherin Lena Choi auf Anfrage des Starnberger Merkur. Dabei handelt es sich um eine durchgängige Radwegeverbindung entlang der äußeren Leutstettener Straße – und um die Entschärfung der Ein- und Ausfahrt zum Edeka-Parkplatz.

Der Gehweg entlang der Leutstettener Straße soll von der Rheinlandstraße bis zur Gautinger Straße durchgängig für Radfahrer freigegeben werden – in beiden Fahrtrichtungen, wie Choi erklärt. Die Beschilderung lautet „Gehweg“ mit dem Zusatz „Radfahrer frei“. „Dadurch haben Radfahrer ein Wahlrecht zwischen Fahrbahn und Gehweg“, erklärt die Sprecherin.

Zufahrt zum Edeka-Parkplatz in Starnberg wird entschärft

Diese Variante habe den Vorteil, „dass der unsichere Radfahrer den Gehweg nutzen kann und der sichere Radler auf der Fahrbahn fahren kann“. Auf dem Gehweg dürfen Radfahrer nur maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. Mit der Anbindung an den Schutzstreifen an der Rheinlandstraße entstehe damit eine durchgängige Verbindung für Radfahrer von der Kreuzung an der Gautinger Straße bis zur Hanfelder Straße, betont Lena Choi.

Die Zufahrt zum Edeka-Parkplatz wird dahingehend entschärft, dass das „Vorfahrt gewähren“-Schild an der Ausfahrt auf die Leutstettener Straße um den Zusatz „beidseitiger Radverkehr“ ergänzt wird. Darüber hinaus wird eine Markierung aufgebracht, die durch zwei parallele gestrichelte Linien auf den Radverkehr aufmerksam machen soll. „Eine Rotmarkierung der Fläche ist bisher nicht vorgesehen, da der Autofahrer durch das Wahlrecht auch auf der Fahrbahn mit Radlern rechnen muss“, erklärt Choi. „Durch eine Rotmarkierung besteht die Gefahr, dass sich der Autofahrer beim Abbiegen oder Ausfahren nur auf die Rotmarkierung fokussiert.“ Wie wichtig eine Verbesserung der dortigen Situation ist, hatte ein Unfall im April gezeigt, bei dem ein 77 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst worden war und dabei schwere Verletzungen erlitten hatte (wir berichteten).

Die erforderliche Breite von 2,50 bis drei Meter für die Aufnahme von Fahrradfahrern erfülle der vorhandene Gehweg fast vollständig. „Nur der kurze Abschnitt zwischen Gautinger Straße und Edeka-Zufahrt weist eine Breite von zwei Metern auf“, erläutert die Rathaussprecherin. Nach den einschlägigen Vorschriften sei eine verringerte Gehwegbreite aber „in kurzen Abständen und bei guten Sichtverhältnissen“ möglich. Diese Voraussetzungen seien auf dem kurzen Stück gegeben, weswegen die Beschilderung „Radfahrer frei“ auch dort angebracht werde. Dennoch sei eine Verbreiterung des betreffenden Gehwegs im kommenden Jahr geplant, soweit finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen – „um den Abschnitt noch attraktiver zu gestalten“.

