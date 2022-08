B2-Tunnel: Verein fordert Minister zum Handeln auf

Von: Michael Stürzer

„2026“ ist schon einige Zeit überklebt: Wegen des noch laufenden Planänderungsverfahrens für den B 2-Tunnel gibt es keine Termine für den Bau. Wann das Verfahren abgeschlossen werden kann, ist ungewiss. © Dagmar Rutt

Der Verein Umweltbewusste Verkehrsentlastung fordert einen schnellen Abschluss des Planänderungsverfahrens für den B 2-Tunnel. Dessen Ende ist derzeit nicht absehbar, es laufen weiterhin Abstimmungen mit Behörden.

Starnberg – „Der fehlende Abschluss des Planfeststellungsänderungsverfahrens hat leider erhebliche Auswirkungen auf den Baufortschritt, die Baukosten und die Fertigstellung des Tunnels.“ Mit diesen Worten begründet Dr. Jürgen Busse, Vorsitzender des Vereins Umweltbewusste Verkehrsentlastung Starnberg, in einem Schreiben an Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter die Forderung nach mehr Tempo. Anlass war ein Bericht des Starnberger Merkur über den Stand des Planänderungsverfahrens, dessen Ende derzeit nicht absehbar ist.

Wie berichtet, wurde dieses Verfahren im Sommer 2020 eingeleitet, da es einige Änderungen an den planfestgestellten Tunnelplänen gab. Am Tunnel selbst gibt es keine Änderungen, diese erstrecken sich auf Nebenanlagen wie Anlagen für den Brandschutz wie die Feuerwehraufzüge oder die Brandbekämpfungsanlage, aber auch auf geänderte Vorgaben oder weitere Düker zur Grundwasserumleitung. Anfang September 2020 waren die bis dahin bei der Regierung von Oberbayern eingegangenen Stellungnahmen – mehr als 100 – ans Staatliche Bauamt Weilheim (Vorhabensträger) zur Prüfung und Stellungnahme weitergereicht worden. Ein Sprecher der Regierung von Oberbayern zum weiteren Verfahren: „Der Vorhabensträger prüft momentan die Einwendungen und Stellungnahmen und bereitet seine Stellungnahme vor. Aussagen zum weiteren Fortgang des Vorhabens können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Dies hängt unter anderem auch davon ab, ob der Vorhabensträger nach Prüfung der Einwendungen und Stellungnahmen gegebenenfalls Planänderungen vornimmt.“

„Bisher sind keine Punkte aufgetreten, die nicht gelöst werden konnten“

Eine Stellungnahme, das ist seit einem Jahr bekannt, ist vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim, das weitere Daten angefordert und ein ganzen Fragenpaket gestellt hatte. Daran wird noch gearbeitet, wie Michael Meister als Sprecher des Staatlichen Bauamts vorige Woche auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärt hatte: „Wir befinden uns aktuell in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft. Die Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt ist gut und konstruktiv, dennoch ist bei einem Vorhaben so einer Größenordnung wie dem Tunnel Starnberg eine umfassende und intensive Prüfung aller wasserwirtschaftlichen Belange notwendig.“ Heißt im Klartext: Wann das Verfahren weitergeht, ist offen. Deswegen spricht niemand mehr von 2026 als Tunnel-Fertigstellungstermin; faktisch wird derzeit gar kein Termin genannt.

Dr. Andreas Kolbinger, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, machte auf Anfrage deutlich, dass es „nicht um die grundsätzliche Infragestellung des Tunnelbaus, sondern um die Anpassung der Planfeststellung an im Rahmen der Detailplanung notwendige bauliche Änderungen“ gehe. Wasserwirtschaftlich müssten alle Belange geprüft werden, die mit der Baumaßnahme kurz- und langfristig auf das Wasser wirken – also besonders auf das Grundwasser. Für eine „vertiefte fachliche Betrachtung“ wurde das Landesamt für Umwelt eingebunden. Ziel sei, „Einwirkungen des Tunnelbaus und des späteren Tunnelbetriebs auf die Grundwasserverhältnisse so zu minimieren, dass keine Beeinträchtigungen entstehen“. Vorrangig gehe es um die Vermeidung von Bauschäden an der vorhandenen Bebauung bzw. schädlicher Veränderungen des Grundwassers in Qualität und Quantität. Und: „Bisher sind keine Punkte aufgetreten, die nicht gelöst werden konnten.“

Verein bittet Minister, für Tempo zu sorgen

Busse dauert das zu lange, schließlich sind seit dem Spatenstich schon vier Jahre ins Land gegangen. Er ist irritiert über die langen Abstimmungen mit dem Wasserwirtschaftsamt, schließlich seien dessen Belange mehrfach geprüft worden – 1988, 1990, 2009, 2010 und 2018. Es habe mehrfach auch Bohrungen gegeben. Busse forderte den Verkehrsminister auf, sich für den B 2-Tunnel einzusetzen und für einen raschen Fortgang des Verfahrens zu sorgen. „In Anbetracht der erheblichen Verkehrsbelastung der Stadt Starnberg mit circa 45 000 Fahrzeugen täglich ... besteht Handlungsbedarf“, so Busse in dem Schreiben. Da blicke manch Starnberger etwas neidisch auf den Oberauer Tunnel, der in sehr kurzer Zeit vierspurig geplant fertiggestellt wurde.

Wann das Verfahren zum Abschluss kommen könnte, weiß auch Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik nicht. Dass es im November eine Sondersitzung des Stadtrates zum B 2-Tunnel geben wird, sei Wunsch des Stadtrates gewesen, einmal wieder auf den neusten Stand gebracht zu werden.