Verfremdete Idylle im Museum

Landschaften sind seine Sache, aber gewollt artifiziell: Peter Angermann stellt im Museum Starnberger See aus. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

„Gleichzeitig wild, regelbrechend und total liebevoll“. So beschreibt Museumsleiter Benjamin Tillig die Landschaftsbilder von Peter Angermann, die ab Sonntag im Museum Starnberger See zu sehen sind. Der 1945 in Rehau geborene Maler ist Beuys-Schüler, wandte sich aber nach seinem Studium von der Konzeptkunst ab. „Die Beuys-Klasse war eine neue Kirche“, erzählt der Künstler.

Starnberg - „Alle taten sensibel, waren aber nur angepasst.“ So verließ er das „Beuys-Revier“ und kehrte zur gegenständlichen Malerei zurück. Heute gilt er als Mitbegründer der Nürnberger Schule, die in den 1970er Jahren der grafischen Tradition direkte Malerei entgegensetzte, und als einer der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten der Gegenwart. Peter Angermann, Harri Schemm, Dan Reeder und Kevin Coyne gehörten zu den Protagonisten, die das Landschaftsbild neu interpretierten.

Passend zum Sommer ist die Ausstellung im Museum „Ins Freie“ überschrieben. Sie präsentiert eine sehenswerte Schau lieblich bayerischer Landschaften. Diese Idylle kann man als eine Ode an die Heimatmalerei verstehen, auch wenn der Begriff Heimatmalerei „eigentlich ein No-Go“ ist, wie Tillig betont. Er hat den Künstler auf Instagram entdeckt und ihn genau „wegen dieser Diskrepanz“ eingeladen. So gilt es nun eine Idylle zu entdecken, die durch meist überhöhte Farben verfremdet ist, oft in süßen Sahnefarben leuchtet und gewollt artifiziell erscheint. Gleichwohl wohnt den Landschaften ein inneres Leuchten und Strahlen inne, das selbst schneebedeckten Winterlandschaften unermessliche Weite gibt. Dazu verleihen spannungsvoll gestaltete formale Bildaufteilungen und Perspektiven den Landschaften immense Raumtiefe und Dynamik. Es sind Landschaften mit einem Eigenleben, das aus einem energiegeladenen Kraftfeld zwischen Ruhe und Bewegung, zwischen vertikalen und horizontalen Achsen sowie grafischer und malerischer Bildgestaltung entsteht.

Das Besondere ist, dass eine Reihe von Arbeiten am Starnberger See gemalt wurden. Der Künstler hat sich im März mit Staffelei und Leinwand auf Motivsuche gemacht, auch in Erinnerung an seine Kindheit, als er an der Seeburg Ferien verbrachte. So entstanden für diese Ausstellung Bilder von der Roseninsel, der Kirche St. Valentin in Allmannshausen oder eine Ansicht von Starnberg. Die „mobile Malerei“, wie der Künstler das Pleinairmalen nennt, hat er 1986 entdeckt und dadurch auch zum kleinen Format und neuem Farbempfinden gefunden, „eine Übung in Selbstdisziplin“, sagt er. Inzwischen malt er auch Landschaftsbilder in großen Formaten, durchaus auch schon mal verbunden mit aktueller Gesellschaftskritik. So lässt er „Bomber“ über den bayerischen Himmel ziehen, seit in unsere Gegenwart „der Horror eingezogen ist“ oder klagt mit einem einsamen, verloren wirkenden Schmetterling auf Großformat das Insektensterben an. Es ist ein Trauermantel. Zu den jüngsten Arbeiten gehört auch die Auseinandersetzung mit der Künstlichen Intelligenz. Diese inszeniert er als teuflisches Kasperltheater.

ASTRID AMELUNGSE-KURTH

„Ins Freie. Malerei von Peter Angermann“

wird am Sonntag, 26. Juni eröffnet. Beginn 15 Uhr. Sie läuft bis 20. November 2022.